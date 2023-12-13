"Шкоди завдали самі собі": у ГУР розповіли, як постраждали ЗС РФ від атаки на "Київстар"

За словами представника розвідки Андрія Юсова, багато окупантів використовували українські сім-картки і після хакерського зламу зіткнулися з труднощами. Українські військові на такі випадки мають альтернативні способи зв'язку.

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Кібератака на компанію "Київстар" нашкодила не тільки українській стороні, а й російським окупантам, які також користувалися послугами цього мобільного оператора. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) в ефірі Radio NV 13 грудня.

За його словами, бійці противника на українських землях, які тимчасово перебувають під контролем Кремля, у різний спосіб отримували картки операторів мобільного зв'язку, серед яких був і "Київстар".

Після кібератаки, яка створила проблеми для всієї країни, вони також зіткнулися зі своєрідними труднощами. Про це українські розвідники дізналися з перехоплень розмов.

Крім того, цей інцидент практично не вплинув на українських захисників, адже на такий спосіб у Сил оборони завжди є резервні методи, а також інші канали зв'язку та збереження інформації.

"Рівною мірою можна сказати, як ця атака торкнулася і самих окупантів на окупованих територіях, де є покриття українськими операторами, і на лінії фронту. Тому що багато хто вже спромігся собі правдами і неправдами отримати українські сім-картки, зокрема, і шляхом вилучення у цивільного населення. Таким чином комунікували між собою", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник ГУР МО зазначив, що противник створив сам собі проблему, адже постраждав у деяких випадках сильніше, ніж ЗСУ.

"Перехоплення показують, що скаржаться: хотіли вдарити вкотре по українцях, а шкоди завдали самі собі", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, 12 грудня повідомлялося, що збій у "Київстарі" не вплинув на роботу військових, адже вони користуються іншим видом зв'язку. За словами представника прес-служби командування Сухопутних військ Володимира Фітьо, наслідки хакерської атаки на мобільні мережі помітні для звичайних громадян.