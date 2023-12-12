Користуються іншим видом зв'язку: збій у "Київстарі" не вплинув на роботу військових, — ЗСУ (відео)

За словами представника пресслужби командування Сухопутних військ Володимира Фітьо, наслідки хакерської атаки на мобільні мережі помітні для звичайних громадян. Але це жодним чином не позначається на роботі військовослужбовців.

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Збій у роботі мобільних мереж українських операторів ніяк не вплинув на роботу військовослужбовців, оскільки на передовій лінії використовується інша мережа. Про це в коментарі телеканалу "Ми — Україна" розповів начальник пресслужби командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

"Для звичайних громадян, можливо, і є якісь незручності, але для військовослужбовців це не має жодного значення", — пояснив представник пресслужби.

Нагадаємо, що заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що масштабний збій у системі мобільної мережі став новою віхою в протистоянні російській агресії. Український військовослужбовець також згадав про те, що Захід проявляє слабкість, а українське суспільство — роз'єднаність.

Раніше повідомлялося, що, за інформацією народної депутатки Вікторії Гриб, без зв'язку залишаються 24 мільйони громадян України. Кожна година збою тягне за собою значні наслідки, а хакерські атаки на системи популярного мобільного оператора та банківського сервісу показали, наскільки вразлива телекомунікаційна інфраструктура.