Користуються іншим видом зв'язку: збій у "Київстарі" не вплинув на роботу військових, — ЗСУ (відео)
За словами представника пресслужби командування Сухопутних військ Володимира Фітьо, наслідки хакерської атаки на мобільні мережі помітні для звичайних громадян. Але це жодним чином не позначається на роботі військовослужбовців.
Збій у роботі мобільних мереж українських операторів ніяк не вплинув на роботу військовослужбовців, оскільки на передовій лінії використовується інша мережа. Про це в коментарі телеканалу "Ми — Україна" розповів начальник пресслужби командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.
"Для звичайних громадян, можливо, і є якісь незручності, але для військовослужбовців це не має жодного значення", — пояснив представник пресслужби.
Нагадаємо, що заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що масштабний збій у системі мобільної мережі став новою віхою в протистоянні російській агресії. Український військовослужбовець також згадав про те, що Захід проявляє слабкість, а українське суспільство — роз'єднаність.
Раніше повідомлялося, що, за інформацією народної депутатки Вікторії Гриб, без зв'язку залишаються 24 мільйони громадян України. Кожна година збою тягне за собою значні наслідки, а хакерські атаки на системи популярного мобільного оператора та банківського сервісу показали, наскільки вразлива телекомунікаційна інфраструктура.