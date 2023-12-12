Пользуются другим видом связи: сбой в "Киевстаре" не повлиял на работу военных, — ВСУ (видео)

По словам представителя пресс-службы командования Сухопутных войск Владимира Фитьо, последствия хакерской атаки на мобильные сети заметны для обычных граждан. Но это никоим образом не сказывается на работе военнослужащих.

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Сбой в работе мобильных сетей украинских операторов никак не повлиял на работу военнослужащих, поскольку на передовой линии используется другая сеть. Об этом в комментарии телеканалу "Ми — Україна" рассказал начальник пресс-службы командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.

"Для обычных граждан, возможно, и есть какие-то неудобства, но для военнослужащих это не имеет никакого значения", — объяснил представитель пресс-службы.

Напомним, что заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что масштабный сбой в системе мобильной сети стал новой вехой в противостоянии российской агрессии. Украинский военнослужащий также упомянул о том, что Запад проявляет слабость, а украинское общество – разобщенность.

Ранее сообщалось, что, по информации народного депутата Виктории Гриб, без связи остаются 24 миллиона граждан Украины. Каждый час сбоя влечет за собой значительные последствия, а хакерские атаки на системы популярного мобильного оператора и банковского сервиса показали, насколько уязвима телекоммуникационная инфраструктура.