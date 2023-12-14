"Регион за регионом": в "Киевстаре" сообщили, когда абонентам вернут мобильный интернет

Президент компании Александр Комаров заявил, что удалось полностью восстановить услуги фиксированного интернета для дома, а это примерно 1 миллион домохозяйств по всей Украине.

Related video

Оператор мобильной связи "Киевстар" уже почти восстановил связь после хакерской атаки. В ближайшее время абонентам начнут возвращать мобильный интернет. Об этом заявил президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона.

По его словам, полностью удалось восстановить услуги фиксированного интернета для дома, а это примерно 1 миллион домохозяйств по всей Украине. Кроме того, как отметил Комаров, почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи.

"Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию — это правый берег Днепра в Киеве", — отметил руководитель компании.

Однако, как подтвердил Александр Комаров, компании не удалось восстановить мобильный интернет по ранее заявленному плану, а именно ночью 14 декабря.

"К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета", — пояснил директор компании.

Сбой в работе "Киевстар": детали

Напомним, утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар". У абонентов отсутствовала связь и интернет. В пресс-службе "Киевстар" сообщили, что в сети произошел технический сбой. В СМИ сообщили, что причиной сбоя в работе мобильного оператора стала хакерская атака на ядро сети.

СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации сообщило, что сбой в работе сети оператора "Киевстар" повлиял на работу национального роуминга. В результате абоненты не могут получить доступ к связи. В частности, "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

Позже Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на компанию "Киевстар". Сообщалось, что по одной из версий за атакой стоят российские спецслужбы.

О проблемах в работе также сообщили другие мобильные операторы — Lifecell, Vodafon. Владелец "Монобанка" заявил, что система электронного банкинга также подверглась DDos-атакам, но устояла. Между тем украинцы утверждали, что не всегда могли провести электронные платежи через ряд других банков.

Напомним, пресс-служба компании официально заявила, что персональные данные пользователей не были украдены в результате хакерской атаки на оператор "Киевстар".