"Регіон за регіоном": у "Київстарі" повідомили, коли абонентам повернуть мобільний інтернет

Президент компанії Олександр Комаров заявив, що вдалося повністю відновити послуги фіксованого інтернету для дому, а це приблизно 1 мільйон домогосподарств по всій Україні.

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Оператор мобільного зв'язку "Київстар" вже майже відновив зв'язок після хакерської атаки. Найближчим часом абонентам почнуть повертати мобільний інтернет. Про це заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

За його словами, повністю вдалося відновити послуги фіксованого інтернету для дому, а це приблизно 1 мільйон домогосподарств по всій Україні. Крім того, як наголосив Комаров, майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку.

"Ми прямо зараз закінчуємо останню географію — це правий берег Дніпра у Києві", — зазначив керівник компанії.

Однак, як підтвердив Олександр Комаров, компанії не вдалося відновити мобільний інтернет за раніше заявленим планом, а саме вночі 14 грудня.

"На жаль, ми поки не відновлюємося. Але сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України, регіон за регіоном обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету", — пояснив директор компанії.

Збій у роботі "Київстар": деталі

Нагадаємо, вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". В абонентів був відсутній зв'язок та інтернет. У пресслужбі "Київстар" повідомили, що в мережі стався технічний збій. У ЗМІ повідомили, що причиною збою в роботі мобільного оператора стала хакерська атака на ядро мережі.

ЗМІ з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації повідомило, що збій в роботі мережі оператора "Київстар" вплинув на роботу національного роумінгу. В результаті абоненти не можуть отримати доступ до зв'язку. Зокрема, "Київстар" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

Пізніше Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на компанію "Київстар". Повідомлялося, що за однією з версій за атакою стоять російські спецслужби.

Про проблеми у роботі також повідомили інші мобільні оператори — Lifecell, Vodafon. Власник "Монобанку" заявив, що система електронного банкінгу також зазнала DDos-атак, але встояла. Тим часом українці стверджували, що не завжди могли провести електронні платежі через низку інших банків.

Нагадаємо, пресслужба компанії офіційно заявила, що персональні дані користувачів не були вкрадені в результаті хакерської атаки на оператор "Київстар".