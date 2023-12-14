Хакерська атака на "Київстар": для повного відновлення потрібні тижні, — глава компанії

Александ Комаров заявив, що вже до кінця тижня "Київстар" відновить основні сервіси, а саме мобільний інтернет, SMS-повідомлення і голосову пошту.

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Компанії "Київстар" для відновлення роботи всіх сервісів знадобиться кілька тижнів. Про це повідомив глава компанії Олександр Комаров, пише"Голос Америки".

Він також заявив, що вже до кінця тижня "Київстар", найімовірніше, зможе відновити основні сервіси. Серед них:

мобільний інтернет;

SMS-повідомлення;

голосова пошта.

Зазначимо, що 13 грудня у Службі безпеки України повідомили, що Цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних вражень, тож відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки потребує часу. Зазначається, що відповідальність за атаку на себе взяло угруповання "Солнцепек".

У СБУ повідомили, що "Солнцепек" є хакерським підрозділом Головного управління Генштабу збройних сил РФ.

"СБУ продовжує документувати кібератаку РФ на цивільну інфраструктуру України як черговий військовий злочин" росіян, — ідеться в повідомленні.

Повідомлення від СБУ про атаку на "Київстар" Фото: Скриншот

Нагадаємо, що в ГУР України розповіли, як постраждали ЗС РФ від атаки на "Київстар". За словами представника розвідки Андрія Юсова, чимало окупантів використовували українські сім-картки і після хакерського зламу зіткнулися з труднощами. Українські військові на такі випадки мають альтернативні способи зв'язку.

Крім того, 14 грудня в "Київстарі" повідомили, коли абонентам повернуть мобільний інтернет. Президент компанії Олександр Комаров заявив, що вдалося повністю відновити послуги фіксованого інтернету для дому, а це приблизно 1 мільйон домогосподарств по всій Україні.