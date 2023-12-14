"Вас можуть зламати": українців закликали змінити паролі після атаки на "Київстар"

За словами співзасновника компанії Cyber Unit Technologies Єгора Аушева, під час війни безпека є важливим елементом. Зловмисники можуть використовувати інформацію в телефоні громадян проти бійців ЗСУ.

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Користувачам мобільного оператора "Київстар" рекомендують негайно змінити свої паролі, адже наслідки можуть бути непередбачуваними. Про це заявив співзасновник компанії Cyber Unit Technologies Єгор Аушев в інтерв'ю "NV Бізнес" 14 грудня.

За його словами, зараз наша країна перебуває у стані війни і кібервійна не є чимось окремим. У зв'язку з цим наслідки хакерської атаки на компанію "Київстар" можуть позначитися на кожному громадянинові.

"Якщо щось відбувається, те, що ви не розумієте, не зайвим буде змінити паролі на тих ресурсах, якими ви користуєтеся. Регулярно відбуваються крадіжки даних. Ми перебуваємо в стані війни, кібервійни, зокрема", — заявив Єгор Аушев.

При цьому варто враховувати, що паролі потрібно змінювати регулярно, незалежно від того, є кібератаки чи ні. Від цього залежить безпека громадян, адже будь-яка людина є ціллю для зловмисників і російських хакерів.

Експерт зазначає, що якщо користувач не робив це понад три місяці, то варто виправити ситуацію. Від таких простих дій залежить безпека як військових, так і мирних жителів.

"Це ваша особиста безпека, безпека ваших рідних, безпека ваших друзів, родичів, військових, наприклад. Тому що вас можуть зламати, щоб отримати доступ до військових, або соцмереж ваших, і зрозуміти, де перебуває та чи інша людина. Тому кожна людина зараз є елементом національної кіберстійкості. Це важливо пам'ятати", — підсумував Єгор Аушев.

Кібератака на Київстар: деталі

Нагадаємо, вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". У абонентів був відсутній зв'язок та інтернет. У пресслужбі "Київстар" повідомили, що в мережі стався технічний збій.

14 грудня в "Київстарі" повідомили, коли абонентам повернуть мобільний інтернет. Президент компанії Олександр Комаров заявив, що вдалося повністю відновити послуги фіксованого інтернету для дому, а це приблизно 1 мільйон домогосподарств по всій Україні.