Компания Google будет следить за пользователями, но зато не скажет полиции где они

Данные об истории геолокаций из Google Maps будут храниться у каждого человека локально на устройстве, поэтому Google потеряет к ним доступ.

Данные, полученные сервисом Google Maps о местоположении пользователей, больше не будут храниться на облачных серверах Google. Это значит, что компания не будет иметь к ним доступ и, следовательно, не сможет передавать их полиции и другим правоохранителям, сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что информация о местоположении юзеров будет храниться на их мобильных устройствах локально. Это касается тех пользователей, которые сохраняют историю своих геолокаций. Так как информация будет находиться у каждого человека в телефоне, то компания Google перестанет ее видеть. В таком случае, если полицейские запросят у компании данные о местоположении того или иного человека (подозреваемого, свидетеля), то она не сможет удовлетворить такой запрос.

Журналисты Bloomberg Businessweek провели расследование осенью 2023 года и пришли к выводу, что американские полицейские очень часто получают ордера, позволяющие им узнать о локации того или иного гражданина при помощи сервисов Google. Правозащитники из Electronic Frontier Foundation сообщили, что иногда ордера касаются людей, которых и близко не было около мест преступлений. Юристы несколько лет потратили на то, чтобы Google позаботилась о конфиденциальности данных пользователей Google Maps.

В течение следующего года пользователи Android- и iOS-устройств, которые активно взаимодействуют с сервисом Google Maps, получат уведомления о том, что компания внесла соответствующие изменения. Когда вся система сервиса будет обновлена, Google лишится возможности передавать данные полиции, даже если пользователи будут хранить резервные копии в облаке.

Ранее мы сообщали о том, что Android-смартфоны находятся под угрозой, так как хакеры научились их взламывать через Google Maps. Компания должна будет устранить уязвимость.