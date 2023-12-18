Наносят существенный урон: у россиян в 5-10 раз больше FPV-дронов, — Мадяр (видео)

Обычный китайский дрон стоимостью $350-400, как пояснил командир роты "Птахи Мадяра" Роберт Бровди, централизованно поставляется из Китая.

Российские войска применяют в 5-10 раз больше обычных FPV-дронов, что наносит значительные потери Вооруженным силам Украины. Об этом заявил украинский военный, командир роты "Птахи Мадяра" Роберт Бровди с псевдонимом "Мадяр". Видеообращение бойца опубликовал в Telegram-канале "Волиньпост".

Он отметил, что обычный китайский дрон стоимостью $350-400 централизованно поставляется из Китая. По его словам, преимущество в количестве беспилотников у российских захватчиков является существенным.

"Может пять к одному, может десять к одному", — заявил он.

"Мадяр" рассказал, что в начале масштабного вторжения значительные потери наносила артиллерия. Впоследствии, когда украинские войска перешли к контрнаступательным действиям, как отметил военный, около трети потерь подразделения, которые заходят на оккупированные территории, несут в результате подрывов на минах.

"Нам нужны технологии распознавания вражеских взрывных устройств", — объяснил он.

Война с Россией — заявления "Мадяра"

"Мадяр" 17 декабря раскритиковал статью NYT о плацдарме в Крынках. По мнению украинского защитника, публикация американского издания, содержащая комментарии отдельных военных, не дает обобщенной объективной картины событий. Он рассказал, что его подразделение с начала октября, с первого дня наступления ВСУ на левом берегу Днепра, "непрерывно и ежедневно" выполняет боевые задачи, и что оккупанты охотятся на него лично и на каждый экипаж "Птахи Мадяра".

Он также заявил, что российские оккупанты научились влиять на платформу спутникового интернета Starlink на фронте. Захватчики получили технологию и уже испытывают. Они готовят ее к промышленному производству. По его словам, речь идет о системах, работающих в Ku-диапазоне. Защитник убежден в том, что вскоре россияне доберутся и до Ka-диапазона.

Напомним, 20 сентября "Мадяр" показал километры "зубов дракона", которые тормозят наступление. Российское командование надеется остановить продвижение техники ВСУ под Токмаком, заставив поля и дороги бетонными пирамидами. Пока бронетехника до них не дошла, однако их легко преодолевают FPV-дроны.