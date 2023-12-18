Суперизобретение: "электротряпочка" подарит человечеству неограниченный источник энергии

Метод извлечения урана из морской воды поможет обеспечить людей запасами ядерного топлива на миллиард лет вперед.

Группа ученых из Северо-восточного педагогического университета Китая разработала электрохимический метод извлечения урана из обычной морской воды, который может обеспечить человечество практически неограниченным источником энергии, передает Newatlas.

Команда ученых под руководством Руи Чжао и Гуаншаня Чжу нашла способ добычи урана из морских вод. Они применили гибкую ткань из углеродных волокон, покрытых двумя специализированными мономерами и обработанных гидрохлоридом гидроксиламина. Пористая ткань располагает крошечными "карманами", в которых размещен амидоксим, захватывающий ионы уранила (уранил — ион с химической формулой UO2+ 2, является оксикатионом урана в степени окисления +6, — Википедия).

Захват уранила происходит следующим образом: между тканью и графитовым анодом, помещенными либо в морскую воду, либо в раствор ионов уранила, пропускали ток. Затем на ткани, которая действовала в качестве катода, накапливались ярко-желтые осадки на основе урана. В ходе испытаний команда исследователей извлекла 12,6 мг урана на грамм воды в течение 24 дней, что довольно много. Также они отметили, что процесс извлечения проходил довольно быстро, по сравнению с процессом накопления при использовании других материалов.

"Согласно последним данным, Земля располагает 8 млн т разведанных запасов урана. Этого достаточно, чтобы на протяжении столетий питать ядерные реакторы мира. Однако в море находится 4,5 млрд т урана в виде растворенных ионов уранила. Если бы можно было его извлечь, это помогло бы решить многие проблемы в сфере энергетики. Более того, по мере извлечения урана из морской воды, еще большее его количество будет вымываться из земной коры, обеспечивая следующие поколения ядерным топливом, запаса которого хватит на миллиард лет", — говорится в материале.

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