Пентагон будет следить за гиперзвуковыми ракетами при помощи датчиков, но есть проблема

Гиперзвуковые ракеты летают в 5 раз быстрее скорости звука и часто меняют траекторию — это затрудняет процесс отслеживания подобного рода угроз.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал новый отчет касательно планов Пентагона по созданию сети космических датчиков для обнаружения и отслеживания гиперзвуковых ракет. Несмотря на амбициозность проекта, без проблем не обойдется, передает Interesting engineering.

В отчете CSIS говорится, что основная проблема в том, что гиперзвуковые ракеты летают со скоростью, как минимум в 5 раз превышающей скорость звука. Более того, траектории их полета сложно предугадать. Это и затрудняет процесс отслеживания подобного рода угроз.

Пентагон планирует создать многоуровневую систему датчиков слежения за гиперзвуковыми ракетами. Однако эксперты предупреждают о необходимости усовершенствования технологии "сенсорного слияния", объединяющей датчики в одну систему и позволяющей им мгновенно обмениваться информацией. По мнению авторов отчета, очень важно точно определять траектории полета ракет, потому как быстро движущаяся ракета может восприниматься как несколько объектов.

Министерство обороны инвестирует большие суммы в разработку космических датчиков и считает из ключевым элементом гиперзвуковой оборонной архитектуры. Томас Карако, директор проекта CSIS по противоракетной обороне, сказал, что над этим сложным вопросом работают многие специалисты.

В отчете также акцентировали, что отслеживать гиперзвуковые ракеты гораздо сложнее, чем баллистические. Научный сотрудник CSIS, эксперт по противоракетной обороне, объяснил, что наличие точных данных о движении гиперзвуковой ракеты облегчит задачу ракете-перехватчику, которой не придется маневрировать в поисках цели.

В отчете подчеркивается, что сенсорное слияние — крайне важный этап в формировании системы датчиков для отслеживания гиперзвуковых угроз в космосе. Сами же датчики, по мнению аналитиков, должны работать так же эффективно, как и сенсоры автономных транспортных средств, имеющие 360-градусный обзор и дающие возможность избегать препятствий.

Ранее мы писали о том, что созданы датчики, которые следят за активностью мозга и мониторят нервные состояния людей. Сенсоры располагаются в специальных наушниках.