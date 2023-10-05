"Увидит" врагов с высоты 9 километров: протестированы новые "умные" датчики ViDAR (видео)

Широкий угол охвата сенсора позволяет ему в 30 раз быстрее сканировать поверхность, чем это могут другие модули.

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Компания Sentient Vision Systems успешно протестировала на высоте 9 км свои сенсорные датчики ViDAR для беспилотников с углом захвата 180 градусов и оснащенных искусственным интеллектом для опознавания целей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Благодаря своей мультимодульности такие сканеры позволяют дронам проводить сканирование в поисках объектов в 30 раз быстрее, чем с одиночными датчиками или камерами. Свои испытания компания провела по двум сценариям:

разведка большой территории: модуль испытали на скорости 2000 км/ч, поставив задачу обнаруживать интересующие объекты, включая людей, транспортные средства и суда;

наблюдение: дрон с ViDAR должен был наблюдать за конкретными местами в оживленной среде на высоте 9 км и передавать данные на командный пункт.

Оба сценария ViDAR прошел успешно и разработчики отмечают, что благодаря компьютерному зрению их ViDAR способен обеспечить более быструю обработку и более точное обнаружение любых объектов, позволяя командирам иметь оперативное представление о ситуации на поле боя.

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"Уроки, извлеченные из нападения России на Украину, демонстрируют необходимость разведки в режиме реального времени, а это требует технологий наблюдения с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы отмечать интересующие цели до того, как они станут угрозой", — отметил директор по развитию бизнеса компании Брент Берген.

ViDAR может распознавать сразу множество объектов Фото: sentientvision

ViDAR, разработанный Sentient, использует искусственный интеллект, компьютерное зрение и машинное обучение, которые интегрированы с электрооптическими и инфракрасными (EO/IR) датчиками.

В Sentient Vision Systems утверждают, что одно из основных преимуществ их ViDAR в универсальности установки. Модель не зависит ни от какой платформы и совместим с любыми системами, а также имеет интуитивно понятный графический интерфейс, требующий минимальной поддержки в логистике и обучении.

В дополнение к этому, ViDAR обладает повышенной универсальностью благодаря сканирующим и наблюдательным датчикам, обеспечивающим совместные силы наземных и морских подразделений высокоточными данные обнаружения, определения местоположения, классификации и отслеживания.

Возможности модуля ViDAR

Ранее Фокус рассказывал, что модуль ViDAR успешно испытали в поисковой миссии на море. Модуль может обнаруживать лодки, суда и людей даже шестибалльный шторм.