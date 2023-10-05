"Побачить" ворогів із висоти 9 кілометрів: протестовано нові "розумні" датчики ViDAR (відео)

Широкий кут охоплення сенсора дає йому змогу в 30 разів швидше сканувати поверхню, ніж це можуть інші модулі.

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Компанія Sentient Vision Systems успішно протестувала на висоті 9 км свої сенсорні датчики ViDAR для безпілотників із кутом захоплення 180 градусів, оснащених штучним інтелектом для розпізнавання цілей. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Завдяки своїй мультимодульності такі сканери дають змогу дронам проводити сканування в пошуках об'єктів у 30 разів швидше, ніж з поодинокими датчиками або камерами. Свої випробування компанія провела за двома сценаріями:

розвідка великої території: модуль випробували на швидкості 2000 км/год, поставивши завдання виявляти об'єкти, які цікавлять, включно з людьми, транспортними засобами та суднами;

спостереження: дрон із ViDAR мав спостерігати за конкретними місцями у жвавому середовищі на висоті 9 км і передавати дані на командний пункт.

Обидва сценарії ViDAR пройшов успішно, і розробники зазначають, що завдяки комп'ютерному зору їхній ViDAR здатний забезпечити більш швидке опрацювання та більш точне виявлення будь-яких об'єктів, даючи змогу командирам мати оперативне уявлення про ситуацію на полі бою.

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"Уроки, витягнуті з нападу Росії на Україну, демонструють необхідність розвідки в режимі реального часу, а це вимагає технологій спостереження за підтримкою штучного інтелекту, щоб відзначати цілі, що цікавлять, до того, як вони стануть загрозою", — зазначив директор з розвитку бізнесу компанії Брент Берген.

ViDAR може розпізнавати відразу безліч об'єктів Фото: sentientvision

ViDAR, розроблений Sentient, використовує штучний інтелект, комп'ютерний зір і машинне навчання, які інтегровані з електрооптичними та інфрачервоними (EO/IR) датчиками.

У Sentient Vision Systems стверджують, що одна з основних переваг їхнього ViDAR в універсальності встановлення. Модель не залежить від жодної платформи та сумісна з будь-якими системами, а також має інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс, що потребує мінімальної підтримки в логістиці та навчанні.

На додаток до цього, ViDAR має підвищену універсальність завдяки сканувальним і спостережним датчикам, які забезпечують спільні сили наземних і морських підрозділів високоточними даними виявлення, визначення місця розташування, класифікації та відстеження.

Можливості модуля ViDAR

Раніше Фокус розповідав, що модуль ViDAR успішно випробували в пошуковій місії на морі. Модуль може виявляти човни, судна і людей навіть у шестибальний шторм.