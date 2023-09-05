От нового модуля ViDAR для дронов не скрыться: найдет, днем, ночью и даже в сильный шторм

Блок с искусственным интеллектом от Sentient Vision Systems позволяет распознавать и классифицировать обнаруженные объекты с помощью разнообразных дронов.

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Компания Sentient Vision Systems успешно завершила демонстрацию возможностей модуля ViDAR с поддержкой искусственного интеллекта на БПЛА VXE30 компании Edge Autonomy. Как сообщает Militaryleak, квадрокоптер с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) VXE30 — это новейшая и самая совершенная версия серии малых непилотируемых авиационных систем компании Edge Autonomy.

В сочетании с ViDAR (модулем визуального обнаружения и определения дальности) от Sentient VXE30 это позволит беспилотнику обеспечивать пассивный поиск на большой территории и выполнять множество морских операций. Совместные возможности модуля и беспилотника будут продемонстрированы на выставке DSEI 2023, которая пройдет 12–15 сентября в Лондоне.

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ViDAR, разработанный Sentient, использует искусственный интеллект, компьютерное зрение и машинное обучение, которые интегрированы с электрооптическими и инфракрасными (EO/IR) датчиками. В целом, система позволяет обнаружить и распознать объекты, которые трудно увидеть человеческим глазом или распознать на обычном радаре. Благодаря новому модулю дрон VXE30 сможет более точно обнаруживать и определять местонахождение людей, объектов и судов (днем и ночью) вдали от оператора.

Модуль ViDAR можно использовать в разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных миссиях (ISR), морском патрулировании и охране границ, а также в поисково-спасательных операциях. ViDAR доказал свою эффективность в сложных морских условиях до состояния моря 6 баллов (очень сильное волнение воды) с волнами высотой от 4 до 6 метров. Как отмечают инженеры Sentient, они успешно превратили ViDAR в компактный, легкий, маломощный форм-фактор с малым SWaP (размером, весом и мощностью), подходящий для развертывания на небольших БПЛА, таких, как VXE30.

Ранее Фокус рассказывал, что военные испытали лазерную пушку Titanis. Она успешно сбивает беспилотники и прожигает 8 мм брони. Кроме лазера модуль Titanis можно оснастить дополнительным пулеметом калибра 7,62 мм для более широкого выбора способа уничтожения целей.