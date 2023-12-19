Пентагон будет следить за гиперзвуковыми ракетами при помощи датчиков, но есть проблема

Гиперзвуковые ракеты летают в 5 раз быстрее скорости звука и часто меняют траекторию — это затрудняет процесс отслеживания подобного рода угроз.

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Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал новый отчет касательно планов Пентагона по созданию сети космических датчиков для обнаружения и отслеживания гиперзвуковых ракет. Несмотря на амбициозность проекта, без проблем не обойдется, передает Interesting engineering.

В отчете CSIS говорится, что основная проблема в том, что гиперзвуковые ракеты летают со скоростью, как минимум в 5 раз превышающей скорость звука. Более того, траектории их полета сложно предугадать. Это и затрудняет процесс отслеживания подобного рода угроз.

Пентагон планирует создать многоуровневую систему датчиков слежения за гиперзвуковыми ракетами. Однако эксперты предупреждают о необходимости усовершенствования технологии "сенсорного слияния", объединяющей датчики в одну систему и позволяющей им мгновенно обмениваться информацией. По мнению авторов отчета, очень важно точно определять траектории полета ракет, потому как быстро движущаяся ракета может восприниматься как несколько объектов.

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Министерство обороны инвестирует большие суммы в разработку космических датчиков и считает из ключевым элементом гиперзвуковой оборонной архитектуры. Томас Карако, директор проекта CSIS по противоракетной обороне, сказал, что над этим сложным вопросом работают многие специалисты.

В отчете также акцентировали, что отслеживать гиперзвуковые ракеты гораздо сложнее, чем баллистические. Научный сотрудник CSIS, эксперт по противоракетной обороне, объяснил, что наличие точных данных о движении гиперзвуковой ракеты облегчит задачу ракете-перехватчику, которой не придется маневрировать в поисках цели.

В отчете подчеркивается, что сенсорное слияние — крайне важный этап в формировании системы датчиков для отслеживания гиперзвуковых угроз в космосе. Сами же датчики, по мнению аналитиков, должны работать так же эффективно, как и сенсоры автономных транспортных средств, имеющие 360-градусный обзор и дающие возможность избегать препятствий.

Ранее мы писали о том, что созданы датчики, которые следят за активностью мозга и мониторят нервные состояния людей. Сенсоры располагаются в специальных наушниках.