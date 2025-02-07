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Технологии и наука

Совсем недавно Земля пережила самый зеленый период в истории: что заставило растения процветать

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Фото: scitechdaily.com | Исследователи назвали самый "зеленый" год за всю историю спутниковых наблюдений

Исследователи обнаружили, что 2020 год стал самым зеленым в современных спутниковых записях.

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Пока пандемические блокировки вынуждали людей находиться дома в изоляции, растительность планеты, похоже, процветала. Новое исследование ученых, основанное на спутниковых записях с 2001 по 2020 год, показывает, что 2020 год стал самым зеленым за последние два десятилетия, пишет PHYS.org.

Наземная растительность жизненно важна для жизни на всей планете: растения регулируют углеродный и водный циклы, питают организмы и помогают компенсировать выбросы ископаемого топлива, но это лишь часть преимуществ. Мониторинг тенденций озеленения и изменчивости может дать информацию о методах и стратегиях управления экосистемами для решения проблемы потепления климата.

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По словам ведущего автора нового исследования, научного сотрудника Отделения наук о Земле и климате в Школе окружающей среды имени Николаса при Университете Дьюка Юйлуна Чжана, они с коллегами обнаружили, что постоянный рост в северных и умеренных регионах в сочетании с кратким периодом топического роста, вероятно, привели к невероятно зеленому периоду в истории Земли.

Наземная растительность Земли в процессе фотосинтеза поглощает огромное количество углекислого газа, а потому фактически является естественным решением климатического кризиса планеты. В ходе нового исследования ученые проанализировали спутниковые данные, собранные в период с 2001 по 2020 год, на предмет признаков озеленения, использовав несколько показателей, таких как:

  • структура растительности;
  • плотность растительности;
  • здоровье растений.

Возникла общая тенденция к более обильной растительности со значительной изменчивостью из года в год. Однако ученые заметили, что 2020 года стал особенно зеленым, в сравнении с другими годами. Ученые предположили, что локдаун может быть ответственен за буйство растительности. Например, локдауны и ограничения на поездки временно снизили ежедневную активность и загрязнение воздуха, что могло бы позволить растениям процветать при более ярком солнечном свете в отсутствие вмешательства человека.

Авторы исследования использовали машинное обучение и экологическое моделирование, чтобы изучить различные факторы и обнаружить то, что позволило растительности процветать в 2020 году. Вопреки ожиданиям, карантинные ограничения оказали весьма ограниченное влияние на глобальное озеленение Земли.

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Спутниковый индекс листовой поверхности (LAI), мера обилия листьев на поверхности, иллюстрирует изменения в зелени растительности с 2003 по 2020 год
Фото: Remote Sensing of Environment

Команда обнаружила, что рекордно высокое озеленение 2020 года было в первую очередь связано с умеренными и холодными регионами, чему способствовал рост уровня CO2, потепление климата и усилия по лесовосстановлению. Авторы исследования отмечают, что последствия глобального потепления климата были наиболее заметны в более прохладных регионах планеты, например, в бореальных лесах, где более теплая температура продлила вегетационный период.

По словам соавтора исследования Тонга Цю, еще одним фактором стали Индия и Китай, которые превратились в зеленые очаги благодаря посадке деревьев, восстановлению земель и усилиям по управлению сельским хозяйством.

Авторы исследования также отмечают, что их результаты указывают на то, что у Земли, похоже, есть удивительная способность адаптироваться к изменениям окружающей среды. Однако ученые также предупреждают, что экстремальные климатические явления, такие как нехватка воды, лесные пожары и антропогенное давление могут потенциально замедлить, а возможно и обратить вспять эти достижения планеты.

Ранее Фокус писал о том, что назван самый жаркий год на Земле за всю историю.