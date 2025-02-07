Зовсім недавно Земля пережила найзеленіший період в історії: що змусило рослини процвітати

Дослідники виявили, що 2020 рік став найзеленішим у сучасних супутникових записах.

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Поки пандемічні блокування змушували людей перебувати вдома в ізоляції, рослинність планети, схоже, процвітала. Нове дослідження вчених, засноване на супутникових записах з 2001 по 2020 рік, показує, що 2020 рік став найзеленішим за останні два десятиліття, пише PHYS.org.

Наземна рослинність життєво важлива для життя на всій планеті: рослини регулюють вуглецевий і водний цикли, живлять організми й допомагають компенсувати викиди викопного палива, але це лише частина переваг. Моніторинг тенденцій озеленення і мінливості може дати інформацію про методи та стратегії управління екосистемами для розв'язання проблеми потепління клімату.

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За словами провідного автора нового дослідження, наукового співробітника Відділення наук про Землю і клімат у Школі довкілля імені Ніколаса при Університеті Дюка Юйлуна Чжана, вони з колегами виявили, що постійне зростання в північних і помірних регіонах у поєднанні з коротким періодом топічного зростання, ймовірно, призвели до неймовірно зеленого періоду в історії Землі.

Наземна рослинність Землі в процесі фотосинтезу поглинає величезну кількість вуглекислого газу, а тому фактично є природним рішенням кліматичної кризи планети. Під час нового дослідження вчені проаналізували супутникові дані, зібрані в період із 2001 до 2020 року, на предмет ознак озеленення, використавши кілька показників, таких як:

структура рослинності;

щільність рослинності;

здоров'я рослин.

Виникла загальна тенденція до більш рясної рослинності зі значною мінливістю з року в рік. Однак вчені помітили, що 2020 рік став особливо зеленим, порівняно з іншими роками. Вчені припустили, що локдаун може бути відповідальним за процвітання рослинності. Наприклад, локдауни й обмеження на поїздки тимчасово знизили щоденну активність і забруднення повітря, що могло б дозволити рослинам процвітати за яскравішого сонячного світла за відсутності втручання людини.

Автори дослідження використовували машинне навчання та екологічне моделювання, щоб вивчити різні чинники й виявити те, що дозволило рослинності процвітати у 2020 році. Всупереч очікуванням, карантинні обмеження мали досить обмежений вплив на глобальне озеленення Землі.

Супутниковий індекс листової поверхні (LAI), міра великої кількості листя на поверхні, ілюструє зміни в зелені рослинності з 2003 по 2020 рік Фото: Remote Sensing of Environment

Команда виявила, що рекордно високе озеленення 2020 року було насамперед пов'язане з помірними та холодними регіонами, чому сприяло зростання рівня CO2, потепління клімату та зусилля з лісовідновлення. Автори дослідження зазначають, що наслідки глобального потепління клімату були найпомітнішими в більш прохолодних регіонах планети, наприклад, у бореальних лісах, де тепліша температура подовжила вегетаційний період.

За словами співавтора дослідження Тонга Цю, ще одним чинником стали Індія і Китай, які перетворилися на зелені вогнища завдяки висаджуванню дерев, відновленню земель і зусиллям з управління сільським господарством.

Автори дослідження також зазначають, що їхні результати вказують на те, що Земля, схоже, має дивовижну здатність адаптуватися до змін навколишнього середовища. Однак учені також попереджають, що екстремальні кліматичні явища, такі як нестача води, лісові пожежі та антропогенний тиск, можуть потенційно уповільнити, а можливо, і повернути назад ці досягнення планети.

Раніше Фокус писав про те, що названо найспекотніший рік на Землі за всю історію.