США ввели санкции против компаний, помогавших Ирану производить БПЛА

По данным Минфина США, Иран поставляет эти беспилотники своим марионеткам на Ближнем Востоке, а также России, обостряя войну в Украине.

США ввели санкции в отношении десяти компаний и четырех частных лиц из Ирана, Малайзии, Гонконга и Индонезии, обвинив их в поддержке производства беспилотных аппаратов в Тегеране. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает Reuters.

Эта организация способствовала приобретению компонентов на сумму сотен тысяч долларов для Организации джихада аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, а также ее программы по производству беспилотных аппаратов.

"Незаконное производство и распространение Ираном своих смертоносных БПЛА среди террористических марионеток на Ближнем Востоке и в России продолжает обострять напряженность и затягивать конфликты, подрывая стабильность", — говорится в заявлении замминистра по вопросам терроризма и финансовой разведки США Брайана Нельсона.

В течение длительного времени Вашингтон обвинял Тегеран в предоставлении России беспилотных аппаратов для участия в конфликте против Украины. В свою очередь, Иран отрицает передачу беспилотников России.

Напомним, 30 сентября военный эксперт и авиационщик Михаил Жирохов заявлял, что Иран вряд ли продаст Российской Федерации обновленные дроны-камикадзе. Он отметил, что РФ не будет модернизировать свои БПЛА, пока не достигнет 100% потерь.

28 сентября в Институте изучения войны рассказали, что Иран может достичь договоренностей с РФ о передаче ракет. Также согласно отчетам украинской и израильской разведок, Россия хочет приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, радиус действия которых 300 километров.