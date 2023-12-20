В России начались испытания ударного комплекса "Гранат": почему он опасен для украинцев

"Гранат" вооружается снарядами от РПГ-7 и может поражать военную технику. Инженеры придумали, как увеличить дальность действия и устойчивость управления по сравнению с обычными FPV-дронами.

Разработанный в России новый беспилотный разведывательно-ударный комплекс, получивший название "Гранат", начали испытывать на полигонах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на конструкторское бюро "Астрон".

Комплекс похож на "Блокпост", но работает на оптической дальности. Он предназначен для поиска различных целей и проведения дополнительной разведки и нанесения ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Важной особенностью нового комплекса является то, что ретранслятор сигнала установлен на отдельном беспилотном летательном аппарате.

Новостное агентство со ссылкой на информацию от конструкторского бюро отметило, что ретрансляторы полетных сигналов призваны обеспечить устойчивый прием-передачу команд с разведывательного беспилотника на пульт управления. Это позволит значительно повысить возможности комплекса "Гранат" в условиях сложного рельефа и городской застройки, а также существенно увеличить общий радиус действия комплекса. Кроме того, такая компоновка повышает безопасность оператора.

Что собой представляет комплекс "Гранат"

Этот ударный беспилотник вооружается противотанковыми снарядами ПГ-7ВЛ от гранатомета РПГ-7 для ударов по целям. Как пишут российские СМИ по информации от разработчиков, этот дрон уже успешно использовался российскими военными в Украине. Этот дрон относится к категории FPV-дронов и может нести вес до 1,6 килограмма полезной нагрузки. Он также оснащен тепловизионной камерой, которая может обнаруживать людей и технику с расстояния до 200 и 500 метров соответственно. Управление беспилотником осуществляется по защищенным каналам связи, а он также является устойчивым к радиоэлектронной борьбе.

Технические характеристики FPV-дрона "Гранат-ПГ":

тип — коптерный;

класс — FPV;

оснащение — тепловизионная камера высокого разрешения;

полезная нагрузка — противотанковая граната ПГ-7ВЛ;

радиус действия — до 5 км;

взлетная масса — до 3 кг;

высота полета — до 500 м;

скорость полета — до 140 км/ч;

масса полезной нагрузки — до 1,6 кг;

дальность передачи сигналов — до 5 км (на открытом пространстве), до 3,5 км (лес или город).

Комплекс "Гранат-ПГ" коптерного типа относится к классу FPV-дронов Фото: СТАТУС-АРМС

В начале декабря мы писали о том, что Россия лишилась ценных дронов "Гранат-4" из-за санкций. Разработкой "Гранат-4" активно занимается ООО "НПО Ижевские беспилотные системы", которе является дочерней структурой концерна "Калашников". Предприятие даже объявило набор персонала для дальнейше работы над проектом. Однако действия антироссийских санкций оборвали все поставки необходимых комплектующих из стран Европейского союза.

А в начале ноября 2022 года стало известно о том, что бойцы ТРО впервые сбили российский беспилотник "Гранат-4". Специалисты разобрали машину и обнаружили внутри микросхемы от различных иностранных электрических приборов, а также обратили внимание на низкое качество креплений и других деталей. Зато корпус украшен надписями "СССР", "Za мир", а также буквами "Z" и "V", которые используются для маркировки российских войск.