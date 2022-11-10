ВСУ сбили над Черным морем два дрона-разведчика "Гранат-3": чем они опасны
Российские БПЛА могут летать на расстоянии 25-40 км от оператора, передавая видеосигнал в течение двух часов.
В Одесской области Вооруженные силы Украины сбили над Черным морем два российских беспилотника "Гранат-3". Об этом 10 ноября в Telegrm заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Гранат-3" является разведывательным дроном малого класса, который в России производит предприятие "Ижмаш — беспилотные системы". БПЛА разработан специально для военных, с его помощью российские войска могут вести разведку на территории и через камеры наблюдать за ВСУ с воздуха на большом расстоянии. По разным данным, радиус действия связи составляет от 25 до 40 км.
Беспилотник имеет крылья размахом около 2 м и при этом весит всего 7 кг, поэтому солдат может без труда нести его в специальном рюкзаке. В состав одного авиационного комплекса входят два БПЛА, комплект модулей полезной нагрузки, наземная станция управления, транспортировочный рюкзак, комплект запасных частей.
Однопоршневой бензиновый двигатель позволяет "Гранату" летать со скоростью 80-120 км/ч в течение 2 ч, поднимаясь на высоту до 2 км. Для ведения разведки с воздуха его оснащают оптическим модулем, дополнительно могут установить оборудование для радиомониторинга сетей мобильной связи.
Известные характеристики БПЛА "Гранат-3":
- Максимальная взлетная масса — 7 кг
- Вес полезной нагрузки — до 1 кг
- Размах крыла — 2 м
- Длина — 1,5 м
- Диаметр фюзеляжа — 0,2 м
- Емкость топливного бака — 2 л
- Диапазон рабочих температур — от -30 до +40 градусов Цельсия
- Рабочий ресурс — 100 ч
Ранее бойцы ТРо впервые сбили в Украине российский беспилотник "Гранат-4". Аппарат направлялся к украинским позициям в Харьковской области, но не долетел и рухнул рядом с линией фронта. Военные разобрали дрон и обнаружили в нем множество иностранных деталей.
В Сумской области ВСУ сбили российский дрон-разведчик Supercam S350. Модель разработали для нужд спасательных служб, но теперь начали применять в военных целях. Ее оснащают различными камерами, тепловизорами, модулями для фиксации цели и другой полезной нагрузкой, которая помогает собирать разведданные.