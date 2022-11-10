ВСУ сбили над Черным морем два дрона-разведчика "Гранат-3": чем они опасны

Российские БПЛА могут летать на расстоянии 25-40 км от оператора, передавая видеосигнал в течение двух часов.

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В Одесской области Вооруженные силы Украины сбили над Черным морем два российских беспилотника "Гранат-3". Об этом 10 ноября в Telegrm заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Гранат-3" является разведывательным дроном малого класса, который в России производит предприятие "Ижмаш — беспилотные системы". БПЛА разработан специально для военных, с его помощью российские войска могут вести разведку на территории и через камеры наблюдать за ВСУ с воздуха на большом расстоянии. По разным данным, радиус действия связи составляет от 25 до 40 км.

Беспилотник имеет крылья размахом около 2 м и при этом весит всего 7 кг, поэтому солдат может без труда нести его в специальном рюкзаке. В состав одного авиационного комплекса входят два БПЛА, комплект модулей полезной нагрузки, наземная станция управления, транспортировочный рюкзак, комплект запасных частей.

Однопоршневой бензиновый двигатель позволяет "Гранату" летать со скоростью 80-120 км/ч в течение 2 ч, поднимаясь на высоту до 2 км. Для ведения разведки с воздуха его оснащают оптическим модулем, дополнительно могут установить оборудование для радиомониторинга сетей мобильной связи.

[ + – ] Разведывательный дрон "Гранат-3"

Известные характеристики БПЛА "Гранат-3":

Максимальная взлетная масса — 7 кг

Вес полезной нагрузки — до 1 кг

Размах крыла — 2 м

Длина — 1,5 м

Диаметр фюзеляжа — 0,2 м

Емкость топливного бака — 2 л

Диапазон рабочих температур — от -30 до +40 градусов Цельсия

Рабочий ресурс — 100 ч

Ранее бойцы ТРо впервые сбили в Украине российский беспилотник "Гранат-4". Аппарат направлялся к украинским позициям в Харьковской области, но не долетел и рухнул рядом с линией фронта. Военные разобрали дрон и обнаружили в нем множество иностранных деталей.

В Сумской области ВСУ сбили российский дрон-разведчик Supercam S350. Модель разработали для нужд спасательных служб, но теперь начали применять в военных целях. Ее оснащают различными камерами, тепловизорами, модулями для фиксации цели и другой полезной нагрузкой, которая помогает собирать разведданные.