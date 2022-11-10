ЗСУ збили над Чорним морем два дрони-розвідники "Гранат-3": чим вони небезпечні

Російські БПЛА можуть літати на відстані 25-40 км від оператора, передаючи відеосигнал протягом двох годин.

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На Одещині Збройні Сили України збили над Чорним морем два російські безпілотники "Гранат-3". Про це 10 листопада в Telegrm заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Гранат-3" є розвідувальним дроном малого класу, який у Росії виробляє підприємство "Іжмаш — безпілотні системи". БПЛА розроблений спеціально для військових, за його допомогою російські війська можуть вести розвідку на території та через камери спостерігати за ЗСУ з повітря на великій відстані. За різними даними, радіус дії зв'язку становить від 25 до 40 км.

Безпілотник має крила розмахом близько 2 м і разом з тим важить всього 7 кг, тому солдат може легко нести його в спеціальному рюкзаку. До складу одного авіаційного комплексу входять два БПЛА, комплект модулів корисного навантаження, наземна станція управління, рюкзак транспортування, комплект запасних частин.

Однопоршневий бензиновий двигун дозволяє "Гранату" літати зі швидкістю 80-120 км/год протягом 2 годин, піднімаючись на висоту до 2 км. Для ведення розвідки з повітря оснащують його оптичним модулем, додатково можуть встановити обладнання для радіомоніторингу мереж мобільного зв'язку.

[ + – ] Розвідувальний дрон "Гранат-3"

Відомі характеристики БПЛА "Гранат-3":

Максимальна злітна маса — 7 кг

Вага корисного навантаження – до 1 кг

Розмах крила — 2 м

Довжина — 1,5 м

Діаметр фюзеляжу — 0,2 м

Місткість паливного бака — 2 л

Діапазон робочих температур — від -30 до +40 градусів Цельсія

Робочий ресурс — 100 год

Раніше бійці ТрО вперше збили в Україні російський безпілотник "Гранат-4". Апарат прямував до українських позицій у Харківській області, але не долетів і звалився поряд із лінією фронту. Військові розібрали дрон і виявили у ньому безліч іноземних деталей.

У Сумській області ЗСУ збили російський дрон-розвідник Supercam S350. Модель розробили для потреб рятувальних служб, але тепер почали застосовувати у військових цілях. Її оснащують різними камерами, тепловізорами, модулями для фіксації мети та іншим корисним навантаженням, яке допомагає збирати розвіддані.