Новый уровень эволюции: робот с ИИ впервые превзошел людей "физически"

Компьютеры уже обыгрывали людей в покер, го и шахматы, но только интеллектуально. Теперь же CyberRunner показал чудеса ловкости и даже пытался жульничать.

Исследователи из ETH Zurich создали робота с искусственным интеллектом под названием CyberRunner, который превзошел людей в популярной игре "Лабиринт". Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Это первый случай, когда ИИ победил людей в ходе применения его "физических" навыков. Ранее ИИ демонстрировал лишь свои интеллектуальные способности, обыгрывая людей в виртуальные шахматы, го или в карты. В ходе экспериментов робот, работающий на базе нейросети, использовал две ручки для управления игровой поверхностью, задействовав мелкую моторику и пространственное мышление. Сама игра требовала стратегического мышления в реальном времени, быстрых решений и точных действий.

Робот CyberRunner от ETH Zurich смог обхитрить людей во время игры "Лабиринт" Фото: ETH Zurich

ИИ-модель, которую использовали ученые, относится к особому типу машинного обучения, когда нейросеть учится вести себя в пространстве, используя метод проб и ошибок. Исследователи полагают, что скоро появятся тысячи таких систем искусственного интеллекта, которые будут проводить совместные эксперименты, общаться и обмениваться передовым опытом.

Возможности, которые продемонстрировал CyberRunner, — это новый уровень в развитии робототехники, говорят исследователи. Система может думать, учиться и саморазвиваться, выполняя физические задачи, которые раньше считались достижимыми только с помощью человеческого интеллекта.

CyberRunner учится на собственном опыте, через камеру, смотрящую на лабиринт. Он даже смог "мухлевать", пропуская части лабиринта. Исследователям пришлось вмешаться и прямо проинструктировать его не использовать такие ухищрения.

Ранее мы сообщали о том, что японская пивоваренная компания использует генеративный ИИ для разработки новых рецептов напитков на основе пива.