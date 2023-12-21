TwitterDown: в социальной сети X произошел масштабный сбой, детали (фото)

У пользователей есть возможность дальше писать публикации, однако их никто не может увидеть. С трудностями столкнулись десятки тысяч пользователей.

Социальная сеть Х (бывш. Twitter) столкнулась с глобальными техническими проблемами. Пользователи не могут полноценно пользоваться приложением. Фокус собрал все, что об этом известно.

Лента новостей, которая появляется при входе в приложение, перестала обновляться. Пользователи не могут прочитать то, что пишут другие люди. Вместо этого на главном экране присутствует надпись: "Добро пожаловать в ленту! Пока здесь ничего нет, но так будет недолго. Как только вы начнете читать других пользователей, здесь появятся их посты".

В работе социальной сети Х (Twitter) произошел масштабный сбой Фото: Скриншот

При этом надпись продолжает оставаться даже при наличии подписок. Страница с подписками, к слову, также не обновляется, а переходя на чьи-то страницы публикации скрыты.

Проблема носит глобальный характер, исходя из статистики на сайте Downdetector. За последние несколько часов о сбоях в работе социальной сети сообщили десятки тысяч пользователей со всего мира.

В работе социальной сети Х (Twitter) произошел масштабный сбой Фото: Скриншот

Более того, когда начались проблемы тренды в Х возглавил хэштег #TwitterDown, что свидетельствует о том, что пользователи могут продолжать публиковать посты, просто их не будет видно.

В работе социальной сети Х (Twitter) произошел масштабный сбой Фото: Скриншот

Как долго уйдет времени на то, чтобы устранить неполадку — неизвестно. Руководство компании никак не комментировало проблему на момент публикации материала.

Напомним, 20 декабря в работе компании "Киевстар" произошел второй за неделю масштабный сбой. На юге и западе Украины перестала работать часть услуг. Пресс-служба оператора подтвердила "сложности" и принесла извинения за них.

Ранее "Киевстар" подвергся кибератаке, из-за чего в работе оператора произошел масштабный сбой. Гендиректор Александр Комаров информировал, что хакеры смогли попасть внутрь инфраструктуры компании через учетную запись кого-то из сотрудников.