Twitter "упал" у пользователей со всего мира: что случилось

У клиентов социальной сети также возникла проблема с загрузкой медиафайлов, которые из-за поломки не отображаются.

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Пользователи интернета по всему миру начали жаловаться на работоспособность социальной сети Twitter. Версия для ПК оказалась сломана, при этом с мобильного телефона в приложении все работает, о чем свидетельствуют данные с портала Downdetector.

Первые проблемы с использованием социальной сети появились в 18:41, 6 марта и пользователи начали сообщать о проблеме. При попытке зайти на сайт появляется сообщение об ошибке, связанной с API.

[ + – ] Twitter сломался у пользователей со всего мира Фото: DownDetector

Кроме того, возникла проблема и с медиафайлами, которые не прогружаются у пользователей Twitter со всего мира. Когда будет решена проблема — пока что неизвестно.

[ + – ] Twitter сломался у пользователей со всего мира Фото: Скриншот

Мобильная версия приложения социальной сети работает без каких-либо проблем и пользователи могут спокойно продолжать ею пользоваться.

[ + – ] Twitter сломался у пользователей со всего мира Фото: Скриншот

Портал Variety связался с службой поддержки Twitter по вопросу поломки социальной сети и сотрудники предоставили следующий ответ:

"Некоторые части Twitter, возможно, сейчас работают не так, как ожидалось. Мы внесли внутренние изменения, которые имели некоторые непредвиденные последствия. Мы работаем над этим сейчас и поделимся обновлением, когда оно будет исправлено".

Напомним, 1 марта советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что репутация социальной сети Twitter умирает, а Илон Маск был обвинен в помощи российской пропаганде. Мужчина предположил, что собственнику соцсети необходим регулятор, который объяснит ему "правила конкуренции".