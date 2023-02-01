"Репутация Twitter умирает": у Зеленского обвинили Маска в помощи российской пропаганде

Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что собственнику соцсети необходим регулятор, который объяснит ему "правила конкуренции".

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 1 февраля, обвинил американского бизнесмена Илона Маска в искусственном сокращении охвата украинских официальных аккаунтов в Twitter. Об этом он написал у себя в соцсети.

"Илон Маск, может достаточно пессимизировать официальные аккаунты Украины и насильственно сокращать охват?" — спросил чиновник.

При этом он подчеркнул, что "все слишком очевидно".

Подоляк также призвал нового собственника соцсети не помогать российской пропаганде, и подчеркнул, что это уже сказывается на репутации интернет-ресурса.

"Не надо помогать бесталанной ru-пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает", — прокомментировал представитель ОП.

При этом Подоляк предположил, что, возможно, владельцу соцсети нужен регулятор, который объяснит бизнесмену "правила конкуренции".

Напомним, 21 января Илон Маск прокомментировал статью, опубликованную изданием The New York Times. В частности, он предупредил США о последствиях оказания помощи Украине в нанесении ударов по Крыму. "Я супер проукраинский, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", — написал он.