"Репутація Twitter вмирає": у Зеленського звинуватили Маска в допомозі російській пропаганді

Радник голови ОП Михайло Подоляк припустив, що власник соцмережі потребує регулятора, який пояснить йому "правила конкуренції".

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у середу, 1 лютого, звинуватив американського бізнесмена Ілона Маска у штучному скороченні охоплення українських офіційних акаунтів у Twitter. Про це він написав у себе в соцмережі.

"Ілон Маск, може достатньо песимізувати офіційні акаунти України та насильно скорочувати охоплення?", — Запитав чиновник.

При цьому він наголосив, що "все надто очевидно".

Подоляк також закликав нового власника соцмережі не допомагати російській пропаганді та підкреслив, що це вже позначається на репутації інтернет-ресурсу.

"Не треба допомагати безталанній ru-пропаганді. Їм це не допоможе, а репутація Twitter вмирає", — прокоментував представник ОП.

При цьому Подоляк припустив, що, можливо, власнику соцмережі потрібен регулятор, який пояснить бізнесмену "правила конкуренції".

Нагадаємо, 21 січня Ілон Маск прокоментував статтю, опубліковану виданням The New York Times. Зокрема, він попередив США про наслідки надання допомоги Україні у завданні ударів по Криму. "Я супер проукраїнський, але безжальна ескалація дуже ризикована для України та світу", — написав він.