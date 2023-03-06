Twitter "упав" у користувачів із усього світу: що трапилося

У клієнтів соціальної мережі також виникла проблема із завантаженням медіафайлів, які через поломку не відображаються.

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Користувачі інтернету по всьому світу почали скаржитися на працездатність соціальної мережі Twitter. Версія для ПК виявилася зламана, водночас із мобільного телефону в додатку все працює, про що свідчать дані з порталу Downdetector.

Перші проблеми з використанням соціальної мережі з'явилися о 18:41, 6 березня, і користувачі почали повідомляти про проблему. Під час спроби зайти на сайт з'являється повідомлення про помилку, пов'язану з API.

[ + – ] Twitter зламався ві користувачів з усього світу Фото: DownDetector

Крім того, виникла проблема з медіафайлами, які не провантажуються в користувачів Twitter із усього світу. Коли буде вирішено проблему, поки що невідомо.

[ + – ] Twitter зламався в користувачів із усього світу Фото: Скриншот

Мобільна версія програми соціальної мережі працює без будь-яких проблем, і користувачі можуть спокійно продовжувати користуватися нею.

[ + – ] Twitter зламався в користувачів із усього світу Фото: Скриншот

Портал Variety зв'язався зі службою підтримки Twitter щодо поломки соціальної мережі, і співробітники надали таку відповідь:

"Деякі частини Twitter, можливо, зараз працюють не так, як очікувалося. Ми внесли внутрішні зміни, які мали деякі непередбачені наслідки. Ми працюємо над цим зараз і поділимося оновленням, коли воно буде виправлене".

Нагадаємо, 1 березня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що репутація соціальної мережі Twitter вмирає, а Ілон Маск був звинувачений у допомозі російській пропаганді. Чоловік припустив, що власник соцмережі потребує регулятора, який пояснить йому "правила конкуренції".