Ученые создали гибкого робота-дракона: летает, стреляет водой и погасит любое пламя

Робот Dragon Firefighter видит пожар благодаря двум камерам и может потушить его, поднявшись в воздух на два метра.

Исследователи из Университета Тохоку (Япония) разработали новый тип робота, который поможет справиться с пожаром. Устройство назвали Dragon Firefighter, передает Interesting engineering.

Команда ученых под руководством профессора Сатоши Тадокоро с 2016 года разрабатывает концепты летающих роботов. Для создания Dragon Firefighter привлекли специалистов по пожарной безопасности, которые составили ряд требований к устройству, способному эффективно тушить пожары.

Робот управляется дистанционно и может находиться достаточно близко к источникам огня. Он поднимается на высоту 2 м над землей, опираясь на силу, создаваемую 8-ю регулируемыми водометами, расположенными в его центральной и головной частях. Благодаря этому и возникает эффект "полета". Робот очень гибкий, что позволяет ему изгибаться и выравниваться по направлению к пламени. Платформой для бота служит тележка, соединенная с пожарной машиной и оснащенная резервуаром для воды емкостью 14 тыс. л.

Форсунки выпускают струи воды со скоростью 6,6 л в секунду. На кончике шланга расположена обычная и тепловизионная камеры, что облегчает идентификацию и определение местоположения пожара. По словам ученых, камеры существенно расширяют возможности Dragon Firefighter при пожаротушении.

По оценкам исследователей, внедрение роботизированной технологии произойдет в течение следующего десятилетия. Основная задача заключается в расширении радиуса действия робота, который сейчас составляет всего 10 м. Решение этой проблемы и разработка эффективных стратегий пожаротушения с учетом уникальных возможностей робота станут ключевыми аспектами его развития.

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