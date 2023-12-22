Железный пехотинец: беспилотная турель "ШаБля" уничтожает противника на расстоянии (видео)

Пулемет 7.62 мм, установленный на колесную беспилотную платформу "Рысь", может бороться как с пехотой и бронированной техникой противника, так и с мелкими беспилотниками.

Украинский батальон "Волки Да Винчи" вооружили беспилотными турелями "ШаБля". Такие роботизированные системы в сочетании с дронами должны помочь эффективнее поражать оккупантов и сохранить жизнь пехотинцев, говорится в сюжете "Громадського".

Беспилотник, который бойцы Вооруженных сил Украины уже прозвали "Железный пехотинец", журналистам показал один из военных. Он представляет собой специальную беспилотную платформу "Рысь", которая перевозит на себе пулеметную турель "ШаБля".

"У него (наземного беспилотника, — ред.) есть позывной "Доктор Смерть", но теперь мы его немножко усложнили и он стал "Доктор инновационная смерть". Тут пулемет 7.62 мм, которым оператор может дистанционно управлять и двигать. Преимущество такого оружия даже в психологической плоскости. Одно дело, когда против противника воюет такой же живой человек, как и он сам, а другое дело — это беспилотники ведь уничтожив их, противник все равно не избавляется от опасности", — рассказал военный.

Боец батальона "Волки Да Винчи" также уточнил, что у пулеметной турели, по сравнению с другими видами вооружения, есть еще и экономическое преимущество: такой беспилотник стоит всего 22 тысячи долларов.

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Что собой представляет платформа "Рысь"

Роботизированная платформа "Рысь" предназначена для помощи военным в доставке оружия и оборудования в горячие точки. Она безопасно доставляют турели и другое оборудование к месту назначения. Военные дистанционно управляют установками и доставляют их на удаленные боевые миссии. Это избавляет украинских бойцов от необходимости лично транспортировать установки, подвергая риску жизнь.

Боевой модуль "ШаБля": что о нем известно

"ШаБля" — это дистанционно-управляемые боевые модули украинского производства. Турель действует дистанционно с помощью пульта управления. Это позволяет вести бой на расстоянии и сохранять жизни защитников.

Турель разработана под 7,62 мм пулемет Калашникова (ПКТ). Огневой комплекс на позиции ставят с тремя коробами патронов: на 250, 450 и 600 патронов. "ШаБля" работает на дистанционном управлении. Может подключаться по сетевому кабелю либо через Wi-Fi. Однако в ТРО отмечают, что второй способ подключения используется в крайнем случае, так как может помочь вражеским силам выявить позицию.

Разработчики объяснили, что нередко противник запускает БПЛА, чтобы защитники попытались его сбить. Это помогает российским оккупантам обнаружить позиции Сил обороны и накрыть их из РСЗО. Турель позволяет сбивать беспилотники на расстоянии, не оставляя шансов вражеской разведке. Техника может стоять как стационарно на блокпостах, так и на границе или в других зонах.

"ШаБля" — это дистанционно-управляемые боевые модули украинского производства

Напомним, в конце сентября стало известно, что Минобороны разрешило применять украинскую турель "ШаБля". Боевой модуль можно стационарно устанавливать на блокпостах или ставить на роботизированные колесные платформы.

А 12 сентября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Украину сфотографировался с дистанционным боевым модулем "ШаБля". Политик побывал в локации львовских стартаперов, которые разрабатывают военную продукцию для защитников.