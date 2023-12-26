Эффективная работа дронов и комплексов РЭБ: ВС РФ несут потери в районе Крынок, — ISW (карты)

По словам аналитиков, ВС РФ сталкиваются со случаями невыполнения приказа в рядах недавно сформированного 345-го полка ВДВ, бойцов которого голыми отправили в яму. По словам матери одного из российских мобилизованных из 337-го полка ВДВ, после недавних боев похоронили всю роту.

В западной части Запорожской области 24 декабря продолжались позиционные бои, но подтвержденного изменения линии фронта не наблюдалось. Боестолкновения имели место в районе Работино, Вербового и к югу от Гуляйполя. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 24 декабря.

Российские источники ссылаются на то, что сложные погодные условия мешают проводить маневры и ВСУ, и ВС РФ, а российское подразделение ВДВ в районе Крынок усилил плохо подготовленный "специальный контингент", отметил российский "военкор".

Под Крынками на левобережье Херсонской области вновь сформированный 337-й воздушно-десантный полк российских войск продолжает нести потери.

Карта боев, юг Украины

Мать российского мобилизованного из 337-го полка ВДВ записала видеообращение и заявила, что вся 1-я рота полка недавно была похоронена после боев в районе села Крынки. По ее словам, у военнослужащих нет эффективных руководителей из командиров среднего звена и артиллерийской поддержки, они вынуждены 20 дней находиться в окопах без воды и боеприпасов.

Командующий российскими ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский 23 декабря опубликовал видео, в котором, вероятно, пытался развеять обеспокоенность россиян по поводу неспособности ВС РФ оттеснить украинские войска к правому берегу Днепра.

По оценкам ISW, Теплинский и российское командование ВДВ, судя по всему, столкнулись со случаями невыполнения приказа в рядах 104-й дивизии ВДВ. Российские издания распространили видео, на котором командование наказывает нескольких бойцов недавно сформированного 345-го полка ВДВ и голыми отправляет в яму. Сообщается, что подразделения 345-го полка ВДВ действуют под командованием Теплинского в составе российской группы войск "Днепр".

Карта боев в Крынках

По состоянию на 24 декабря, Силы обороны Украины на левобережье Херсонской области удерживают плацдарм в районе Крынок, но подтвержденного продвижения в этом районе нет ни у одной из сторон. Российский источник сообщил, что на прошлой неделе ВС РФ не смогли вытеснить украинские войска с плацдарма в Крынках из-за эффективной работы украинских беспилотников и комплексов РЭБ. По словам украинского обозревателя Константина Машовца, боевая группа войск "Энергодар" ВС РФ получила подкрепление.

Напомним о том, как изменились действия ВС РФ после потери Су-34.

Также сообщалось, что обозреватель объяснил планы РФ относительно своей группировки в районе села Крынки.