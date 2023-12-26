Пять признаков, что ваши аккаунты взломали: как узнать и победить хакеров своими силами

Подозрительные списания со счетов, странный контент в соцсетях и активность в учетных записях — повод забеспокоиться и срочно принять меры.

Киберпреступники могут получить доступ к вашей личной информации. "Хакер в белой шляпе" Эш Шатрие из компании F-Secure рекомендует пользователям предпринять несколько простых шагов, чтобы проверить, так ли это, пишет NY Post.

Если вы заметили любую подозрительную активность в вашей учетной записи, следует связаться со службой кибербезопасности сервиса, сбросить пароль и придумать более надежный.

"В некоторых случаях ваше устройство (например, ПК) может быть заражено вредоносным ПО, похищающим информацию, и в этом случае важно запустить антивирусное сканирование компьютера", — говорит эксперт по кибербезопасности.

По словам Шатрие, при любом подозрении на взлом или просто для проверки безопасности информации, следует обратить внимание на следующее: если в ленте соцсетей появляется несвойственный вашим вкусам контент, значит, кто-то другой пользовался учетной записью, и алгоритмы выдают контент на другие темы, тексты на иностранных языках, которыми вы не владеете и тому подобное

"Алгоритмы социальных сетей адаптируются к вашим предпочтениям, и неожиданные изменения могут означать несанкционированное управление аккаунтом", — добавил он.

Мелкие транзакции тоже могут стать тревожным звоночком. Сверяйте информацию из выписки со счета с теми товарами, которые вы реально приобрели. Если будут расхождения, то, скорее всего, кто-то посторонний пользовался вашими деньгами.

"Регулярно проверяйте выписки по банковским счетам или кредитным картам на предмет несанкционированных транзакций. Хакеры могут инициировать небольшие транзакции в качестве проверки, прежде чем украсть все ваши сбережения", — пояснил хакер.

Он призвал быть бдительными и, даже если суммы кажутся вам незначительными, все равно сообщайте в свой банк о любых подозрительных транзакциях. Свяжитесь с оператором и немедленно заблокируйте карту.

Если вы видите электронные письма или другие сообщения в своих учетных записях, но не получаете обычных уведомлений, это может означать, что эти уведомления отправляются куда-то еще. Это может быть признаком того, что хакеры перенаправляют или скрывают электронные письма из вашего почтового ящика. В таком случае следует проверить настройки папки "Входящие" и убедиться, прописаны ли там адреса, по которым перенаправляются письма и знаете ли вы их.

"Регулярно проверяйте журналы активности, предоставляемые службами, для отслеживания временных меток входа и IP-адресов", — рекомендует специалист. — "Например, Gmail сигнализирует об активности из несвойственных локаций при помощи желтого баннера внизу".

Если ваша учетная запись была заблокирована, и вы не знаете, почему и не получали уведомлений от соответствующих сервисов — причиной может быть взлом. Немедленно свяжитесь с поставщиками услуг для расследования и решения проблемы.

"Проверьте свои активные сеансы и список устройств для входа в систему, и если что-то покажется подозрительным, отзовите доступ, измените пароль и убедитесь, что многофакторная аутентификация настроена и работает правильно", — резюмировал Эш Шатрие.

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