Пять путей развития: эксперты предсказали, какими смартфоны станут через десятки лет

Экологически чистые материалы, подпитка от солнечной энергии, невероятная гибкость и способность к самовосстановлению: эксперты и ИИ спрогнозировали тренды развития смартфонов.

Техника постоянно меняется, и современные гаджеты уже мало похожи на те, что выпустили десять лет назад. Используя возможности Midjourney, Dall-e 3 и Adobe Firefly, а также некоторые тренды, эксперты издания Mobiles.co.uk смогли визуализировать смартфоны будущего, передает Daily Mail.

Смартфоны станут еще более гибкими

Складными смартфонами с гибкими экранами сегодня никого не удивишь, так как на рынке есть модели вроде Motorola Razr Plus, Samsung Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Однако гибким является не весь экран целиком, а только его часть. Нейросети в ответ на запрос, насколько будут гибкими телефоны, ответили, что они смогут "максимально адаптируемыми" и иметь форм-фактор браслета (эта идея, кстати не нова, — в 2009 году ее предлагали в качестве концепта инженеры Nokia, — ред.).

Гибкие органические светодиоды могли бы способствовать созданию таких дисплеев. И, по словам экспертов Mobiles.co.uk, "некоторые производители вкладывают значительные средства в развитие технологии на основе гибких светодиодов". Так, к примеру, Motorola представила концепцию складного телефона, который можно носить на запястье. Концепт получил 6,9-дюймовый экран с разрешением Full HD+, которому можно придать любую форму.

Концепт смартфона-браслета Motorola

Зарядка смартфонов от солнечной батареи

Эксперты говорят, что однажды зарядка телефона может стать таким же атавизмом, как проводной стационарный телефон. Солнечная энергия, скорее всего, будет применяться для питания смартфонов будущего, так как новые технологии позволят придать батареям большей портативности.

И подвижки в этом направлении уже делались. В 2016 году японский производитель телефонов Kyocera объявил, что разработал телефон, питающийся энергией солнца. Экран гаджета был покрыт фотоэлектрическим слоем, что обеспечивало минуту разговора за каждые три минуты пребывания на солнце. Однако, поскольку большинство людей кладут телефоны в карманы, этот дизайн так и не прижился.

Усовершенствования аккумуляторов и солнечных панелей могли бы сделать эту технологию жизнеспособной, если бы они могли заряжаться достаточно быстро.

Обзор "солнечного" смартфона Kyocera

Система самовосстановления

Чаще всего страдает экран — стоит только уронить телефон и дисплей тут же покрывается трещинами. Не спасают защитные стекла и такие материалы, как сапфир. Царапины, трещины, сколы портят и внешний вид, и функционал. Специалисты полагают, что смартфоны будущего оснастят экранами сделанными из материалов, способных "заживать" так же, как заживает порез на коже человека.

Технология самовосстановления все еще находятся в стадии исследований и разработок для массового производства. В 2023 году ученые из Стэнфордского университета разработали синтетическую кожу, которая может "регенерировать" после пореза с помощью тепла и магнитов. Кожа изготовлена из силикона и полипропиленгликоля, которые растягиваются, как и человеческая, не разрываясь, а магнитные свойства позволяют ей самоввостанавливаться.

Используя аналогичные методы, ученые однажды смогут создавать материалы для телефонов, которые со временем будут регенерировать.

Так, по мнению ИИ, будет выглядеть самовосстанавливающийся смартфон Фото: Mobiles.co.uk

Экологичные материалы в производстве телефонов

Производство смартфонов, как и другой электроники, вредит окружающей среде, так как требуется большое количество редкоземельных металлов, таких как кобальт. Разработка новых материалов с улучшенными экологическими характеристиками может снизить зависимость отрасли от невозобновляемых ресурсов, считают эксперты.

Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что увеличение срока службы смартфонов в Европе всего на один год позволит снизить количество выбросов углекислого газа, как если бы с дорог Европы одномоментно исчезли 2 млн автомобилей.

Самый простой способ добиться экологичности смартфонов — упростить ремонт старых и не покупать новых устройств. На рынке уже продаются модели с модульной конструкцией, такие как Fairphone, позволяющие пользователю самостоятельно и легко заменять детали в случае повреждения, что сокращает количество отходов и продлевает срок службы гаджета.

Смартфон-прилипала, который никогда не упадет

Почему смартфоны выходят из строя? Чаще всего потому что падают. Решить эту проблему нужно таким образом, чтобы гаджет имел лучшее "сцепление". Для этого можно будет покрыть его особым материалом, который был бы не только нескользким, но и мог бы буквально цепляться за руки. Такими девайсами было бы проще пользоваться детям и пожилым людям, так как они роняют смартфоны чаще всего.

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