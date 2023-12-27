Не краска, а совершенно другой материал: военный раскрыл загадку черных "Шахедов" (фото)

В России сильно переделали иранские беспилотники, сделав их легкими, прочными и черными, увеличив при этом вес взрывчатки, считает военнослужащий Сергей "Флэш".

Черные беспилотники-камикадзе типа Shahed, которыми с недавних пор российская армия атакует Украину, вероятно, созданы из материалов на основе углеволокна. Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский военный связист и эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов ("Флэш"), который изучил обломки сбитых летательных аппаратов.

По его словам, в производстве этого БПЛА был использован совершенно другой тип материалов, чем в дронах Shahed иранского производства. Более того, черный цвет изделию придавала не краска, как считалось ранее, а специальный материал, из которого он был изготовлен.

Сверху и снизу обломков оказался черный слой толщиной 1 мм, а внутри был светлый наполнитель толщиной 4 мм. Он оказался похож на очень плотный пенополистирол. А черные слоя, по словам Сергея "Флэша", напоминали что-то похожее на стеклоткань, пропитанную эпоксидной смолой. Все это делает конструкцию дрона одновременно и легкой, и прочной.

"Удивило, что этот материал содержит некое содержимое метала в каком то виде. Мой металлоискатель на него слегка реагирует. Вероятно, таки черный материал это углеволокно", — написал эксперт.

Отвечая на вопрос, зачем россиянам понадобилось модернизировать беспилотники, Сергей Бескрестнов остановился на мысли, что это было нужно для увеличения массы взрывчатки. Поэтому они облегчили основной материал без задумки сделать Shahed невидимым" для сил ПВО, как это предполагалось раньше.

Также военный связист считает, что россияне вовсе не создавали материал для "черного Shahed" самостоятельно, а приобрели уже готовый. Так, на сайте, ссылку на который указал эксперт, можно приобрести легкие сэндвич-листы из углеродного волокна с прозрачной эпоксидной матрицей и сердцевиной. Их можно легко фрезеровать, распиливать или резать гидроабразивной струей. Лист, толщиной в 3 мм и с габаритами 700 x 530 мм, можно купить за 255,23 € (10,6 тыс грн, — ред.).

Обломки дрона Shahed, роями которых ВС РФ атакуют Украину Обломки дрона Shahed, роями которых ВС РФ атакуют Украину Обломки дрона Shahed, роями которых ВС РФ атакуют Украину Обломки дрона Shahed, роями которых ВС РФ атакуют Украину

Напомним, 25 ноября Россия впервые ударила по Киеву "черными Шахедами". Оккупанты на своих медиа-рессурсах писали, что намеренно использовали Shahed-136 (в российской версии — "Герань", — ред.), окрашенные в черный цвет. По их версии, это было сделано потому, что такая маскировка может затруднять их обнаружение на фоне ночного неба с помощью прожектора, который является основным средством обнаружения для мобильных групп ПВО.

Также мы писали о том, что ВСУ озвучили особенности "черных Шахедов". По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, использование некоторых материалов для покрытия беспилотников затрудняет работу противовоздушной обороны Украины и позволяет оккупантам оперировать своими дронами в темноте незаметно.