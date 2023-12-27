Украина может сделать даже более 1 млн дронов в 2024 году: эксперт назвал условия

Производство беспилотников реально увеличить в два раза по сравнению с 2023 годом, в том числе моделей с дальностью полета более 100 км, считает Валерий Яковенко.

Количество производителей беспилотников и налаженная логистика позволяют Украине произвести миллион FPV-дронов в 2024 году, как пообещал президент Владимир Зеленский. Об этом рассказал соучредитель компании DroneUA и эксперт в сфере беспилотных технологий Валерия Яковенко во время национального телемарафона во вторник, 26 декабря.

Он отметил, что уровень использования беспилотников-камикадзе на фронте формирует планы по производству этого оборудования, которые исчисляются сотнями тысяч экземпляров в месяц. При этом операторы беспилотников во время боевых действий могут использовать еще больше летательных аппаратов для выполнения военных миссий. Поэтому, по словам эксперта, изготовление украинскими инженерами миллиона дронов не удовлетворит на 100 процентов тот спрос, который сейчас сформировался в Вооруженных силах Украины.

"Если мы говорим о возможности увеличивать производство, то мое мнение такое: оно будет увеличено гораздо больше, чем в два раза в течение следующего года. Логистика, локализация производств, локализация всей компонентной базы — все это нужно, чтобы увеличивать производство, но еще больше нам нужны люди и поощрение иностранных предприятий открывать производственные мощности в Украине, вместе с отечественными инженерами", — сказал Валерия Яковенко.

Говоря об изготовлении беспилотников, которые могут работать на расстоянии более 100 километров, соучредитель DroneUA упомянул, что в нашей стране выпуском таких дронов могут заниматься около 200 производителей. Кроме того Валерий Яковенко выразил уверенность, что на уровне мирового рынка украинские изготовители БПЛА займут свое место и будут экспортировать это нужное оборудование.

Напомним, 26 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже сотни компаний задействованы в производстве БПЛА для фронта. По словам лидера государства, отдельное внимание будет уделено производству всех видов необходимых беспилотников, таких, как FPV и боеприпасов.

Также мы писали о том, что тормозит в Украине производство FPV-дронов и других БПЛА. Производители дронов различной сложности самостоятельно пытаются избавиться от кадрового голода в своей отрасли и масштабировать бизнес в соответствии с потребностями войны.