Ошибка, замедляющая Wi-Fi и убивающая ваш смартфон: как наладить работу гаджета самому
Если вы заметили, что Wi-Fi-соединение "тормозит", не расстраивайтесь, ведь есть несколько простых способов решения данной проблемы.
Иногда нормальной работе смартфона мешают приложения, замедляющие работу сети Wi-Fi. Почему так происходит и как повысить эффективность гаджета, рассказывает американское издание New York Post.
Регулярная проверка приложений на вашем iPhone или Android-фоне поможет наладить функционирование Wi-Fi на приемлемой скорости, ведь это важно, так как не только смартфоны, но и другие гаджеты, система "умный дом" полагаются на работу Wi-Fi.
Как проверить, корректно ли работает Wi-Fi
Если вы пользуетесь телефоном на базе ОС Android, то откройте "Настройки" — "Подключения" — "Использование данных" — "Использование данных Wi-Fi".
Меню может немного отличаться. Если в вашем смартфоне вы не найдете такого меню, то выполните поиск в настройках Wi-Fi или данных.
В итоге вы увидите список всех установленных приложений и информацию о том, какую полосу пропускания использовало каждое из них за последний месяц, а также за последний квартал.
Если вы — пользователь iPhonе, то учтите, что у iOS нет встроенной функции отслеживания использования Wi-Fi, но есть обходной путь. Откройте приложение "Настройки" — "Сотовая связь" — прокрутите вниз, чтобы просмотреть приложения. Самые "прожорливые" будут внизу. Обычно, это Spotify, YouTube и Netflix.
Что делать с приложениями, замедляющими Wi-Fi
Большинство программ имеют внутренние настройки, которые позволяют контролировать контент. Так, при просмотре роликов на YouTube, вы можете уменьшить разрешение, отключить автоматическое воспроизведение — это снизит нагрузку на сеть.
Приложения электронной почты и социальных сетей обычно автоматически загружают файлы при подключении к интернету. Вы можете отключить эту функцию.
У некоторых приложений есть альтернативные более "легкие" версии, например Facebook Lite для Android.
Программы, которые вы редко используете или не используете, приложения, выполняющие одну и ту же функцию, можно и даже нужно удалить.
Чтобы получить подробный обзор активности той или иной программы на iPhone, перейдите в "Настройки" — "Экранное время" — "Просмотреть всю активность".
Если вы используете Android, нажмите "Настройки" — "Цифровое благополучие и родительский контроль" — "Панель управления".
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