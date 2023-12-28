Топ-10 самых странных роботов и инноваций 2023 года: чем они удивили мир (видео)

Робот-сфера, личный вертолет, реактивный ранец для полетов под водой и жуткий андроид Figure — об этих и других разработках вы узнаете из нашего материала.

В 2023 году особо отличился искусственный интеллект: разного рода чат-боты захватили сердца и умы многих пользователей интернета. Однако, кроме ИИ-"любимчиков" были и другие, не менее интересные, разработки. О них подробно рассказало издание Fox news.

Роботом-хомяк, который умеет летать и ползать

Гибридный мобильный робот HMR (Hybrid Mobility Robot) от Revolute Robotics произвел настоящий фурор среди любителей робототехники. Он способен летать и ползать, и при этом абсолютно автономен. По своей конструкции устройство похоже на шар для хомяка, куда обычно забирается зверек и бегает.

Hybrid Mobility Robot от Revolute Robotics

HMR похож на сферическую клетку, которая может двигаться по всенаправленной траектории, легко катясь по земле. Но это не все. Когда он сталкивается с препятствием или крутым склоном, он взлетает, буквально перелетая препятствие. Такой эффект обеспечивают два гироскопических подвесных кольца внутри "клетки", позволяющие роботу сохранять баланс и перемещаться в любом направлении.

Humane Ai Pin — заменитель смартфонов

Гаджет Humane Ai Pin был впервые представлен на конференции TED в апреле 2023 года. Основатель стартапа, Имран Чаудри, продемонстрировал некоторые его функции, такие как совершение телефонных звонков, получение ежедневных сводок новостей, сканирование штрихкодов с упаковок продуктов питания, проецирование изображения.

Как работает Humane Ai Pin

Устройство еще раз появилось на Неделе моды в Париже в сентябре 2023 года, где его носила супермодель Наоми Кэмпбелл и другие модели во время показа Coperni Spring 2024. Кэмпбелл не только привнесла гламур, но и подчеркнула, насколько модными могут быть носимые технологии.

Первые в мире джинсы с подушкой безопасности

Шведская компания Mo'cycle создала первую в мире пару джинсов с подушкой безопасности. Мотоциклетные штаны могут надуться при ударе, смягчая его при падении с мотоцикла. По словам представителей Mo'cycle, джинсы так же удобны, как и любые обычные брюки, но вместо этого они сделаны из водоотталкивающей, дышащей и устойчивой к истиранию ткани.

Джинсы с подушками безопасности Mo'cycle

Подушка безопасности в брюках невидима до тех пор, пока она не сработает при падении. Надувается она при помощи сменных картриджей с CO2 и со временем сдуваются, позволяя штанам вернуться к своему нормальному размеру. Поскольку штаны могут активироваться только от силы около 40 кг, вам не нужно беспокоиться о том, что джинсы вдруг непроизвольно вздуются.

Реактивный ранец CudaJet, позволяющий "летать" под водой

Футуристический подводный реактивный ранец CudaJet позволит пользователю буквально летать под водой и обеспечит невероятную маневренность. Он оснащен запатентованной силовой установкой, соотношение мощности к весу которой составляет 3:1 кг.

Подводный реактивный ранец CudaJet

Ремни безопасности крепятся особым образом, и производитель обещает "прочность и комфорт". Управление осуществляется при помощи компактного и эргономичного контроллера. Ранец также легко обслуживать самостоятельно.

Робот-уборщик: сделает за вас всю грязную работу

Автономный робот-уборщик от компании Somatic призван улучшить гигиену и эффективность общественных туалетов. Робот может перемещаться по туалетной комнате и выполнять такие задачи по уборке, как мытье, дезинфекция и сушка. Устройство оснащено датчиками, камерами и резервуаром для воды, им можно управлять удаленно через мобильное приложение.

Робот Somatic может еще и помещения прибрать

Продукт предназначен для снижения рабочей нагрузки и вредного воздействия на уборщиков, а также для повышения удобства работы тех, кто пользуется общественными туалетами.

Робот-охранник от Cobalt Robotics

Компания Cobalt Robotics, которая специализируется на "искусственном интеллекте и разработке роботизированных решений для выполнения важных задач…" создает роботов для патрулирование офисных зданий, проверки на предмет неисправности пожарной сигнализации и подозрительной активности, а также регистрации посетителей.

Возможности бота Cobalt Robotics

Основная причина, по которой многие офисные здания начинают использовать этих роботов вместо людей, заключается в том, что это экономит им массу денег – примерно 79 тыс. долларов в год, согласно отчету Forrester Research.

Дрон Jetson ONE для личного пользования

Jetson ONE — личный летательный аппарат для отдыха, призванный сделать короткие авиаперелеты доступными для широких масс. Этот изящный вертолет весом 86 кг оснащен восемью пропеллерами, которые приводятся в движение восемью электродвигателями. За их питание отвечают восемь сменных батарей.

Тестовый полет Jetson ONE

Jetson ONE похож на огромный дрон, однако пилоту, чтобы управлять им, нужно будет сесть в импровизированную кабину. Аппарат имеет алюминиевую конструкцию и корпус из углеродно-кевларового композита. На полностью заряженной батарее вы можете путешествовать в течение 20 минут с максимальной скоростью 101 км/ч и взлететь на высоту 457 м. Устройство располагает функцией безопасности "виртуальная подушка" для плавного приземления.

Протез пальца, напечатанный на 3D-принтере

Житель Небраски (США) Адам Катшолл около 20-ти лет назад строил у себя во дворе поле для мини-гольфа для своего сына. К сожалению, Адам неаккуратно использовал электроинструменты и отрезал себе мизинец. На протяжении многих лет он несколько раз пытался получить страховую выплату, чтобы установить протез пальца, стоимость которого составляла 20 тыс. долларов. Но ему так и не удалось получить страховку.

Протез пальца, созданный методом 3D-печати

А недавно Адам познакомился с нью-йоркским художником и ИТ-инженером Полом Ходару через соцсеть Reddit. Выслушав историю Катшолла, Пол предложил бесплатно изготовить ему протез пальца с помощью 3D-печати.

Жуткие роботы-гуманоиды от OpenAI и Fig

OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, в партнерстве с компанией по производству робототехники Fig создала робота, который должен выполнять работу по дому. Выглядит устройство под названием Figure жутковато.

Андроид Figure

Робот способен обучаться сложным задачам, наблюдая за людьми — его нейронная сеть запрограммирована на анализирование и воспроизведение движений человека, который, скажем, моет полы или вытирает пыль. Такая технология способна вывести робототехнику на совершенно новый уровень.

Робот-массажист с искусственным интеллектом

Phill — это первый в мире массажный робот с искусственным интеллектом, обещающий "беспрецедентные ощущения от массажа", способный адаптироваться к индивидуальным потребностям и предпочтениям человека.

Phill — робот-массажист с искусственным интеллектом

Его можно поставить рядом с кроватью. Так что бот еще и послужит элементом дизайна в вашей спальне.

Ранее мы сообщали о том, о 10-ти самых совершенных военных роботах в мире. Они способны не только охранять периметр, но и прикрывать пехоту, выносить раненых с поля боя и вести радиоэлектронную борьбу.