Самый быстрый суперкомпьютер в мире появится в 2024 году: кто его построит

Экзафлопсную машина JUPITER имеет все шансы стать лидером глобального рейтинга суперкомпьютеров TOP500.

Работы над созданием первого экзафлопсного компьютера JUPITER завершатся завершен в следующем году. Пока еще рано утверждать, но все же некоторые эксперты полагают, что он может стать самым мощным суперкомпьютером в мире, пишет New scientist.

При помощи JUPITER ученые смогут создавать сложные ИИ-модели для своих разработок и экспериментов. Сейчас такие возможности есть в США и Китае, а вскоре появятся и в Европе.

Экзафлопсные машины могут выполнять квинтиллион (миллиард миллиардов) операций в секунду — это и есть значение одного экзафлоп. В настоящее время в мире существуют только 2 суперкомпьютера, способных выполнять такого рода вычисления: Frontier машина Ок-Риджской национальной лаборатории в Теннесси и Aurora Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе. Эти американские машины признаны самыми мощными на официальном уровне.

Принято считать, что в Китае тоже есть как минимум две экзафлопсные машины, однако пока что они не прошли эталонные испытания и не вошли в список TOP500 самых мощных машин в мире.

JUPITER — сокращение от Joint Annefte Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research, — будет построен в Юлихском исследовательском центре в Германии. За его установку будут отвечать эксперты предприятия EuroHPC JU. Компания SiPearl поставит чипы особой конструкции на базе ARM. Представитель SiPearl уверен, что JUPITER будет достаточно мощной машиной, чтобы занять первое место в списке суперкомпьютеров TOP500.

"Вероятно, что в конструкции суперкомпьютера будут использоваться тысячи высококлассных видеокарт от Nvidia", — говорится в материале. — "Общая стоимость строительства и эксплуатации JUPITER в течение 3-х лет оценивается в 500 млн евро, включая траты на электроэнергию, которые достигнут 100 млн евро за год".

Самыми быстрыми суперкомпьютерами в Европе в настоящее время являются LUMI из Финляндии (5-й в списке TOP500), который обеспечивает пиковую производительность 309 петафлопс (около трети эксафлопс), и Leonardo из Италии (6-й в рейтинге TOP500), пиковая производительность которого составляет 239 петафлопс.

Ранее мы сообщали о том, что суперкомпьютер, похожий на человеческий мозг, появится в 2024 году. Устройство DeepSouth будет обладать с 228 трлн нейронных связей и сможет работать, потребляя небольшое количество энергии.