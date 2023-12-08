"Побил все рекорды": в Китае заявили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера

Суперкомпьютер Tianhe Xingyi имеет большую вычислительную мощность процессора и лучшие сетевые возможности, чем его предшественник Tianhe-2.

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В Китае ввели в эксплуатацию новый суперкомпьютер Tianhe Xingyi, разработанный Национальным суперкомпьютерным центром в Гуанчжоу. Инженеры заявляют, что своими характеристиками он не уступает ни одной подобной машине в мире, сообщает информагентство Синьхуа.

Так, исследователи акцентировали на том, что модель Tianhe Xingyi превосходит суперкомпьютер Tianhe-2, который считался самым мощным в мире в 2013-2015 годах и лидировал в списке TOP-500. Государственное информационное агентство Китая Синьхуа пишет, что новая суперкомпьютерная система была продемонстрирована Национальным суперкомпьютерным центром в Гуанчжоу в рамках отраслевого мероприятия.

Информагентство не предоставило более подробной информации о вычислительной мощности новой системы. Однако в докладе цитируется Лу Юйтун, директор центра, который заявил, что новый суперкомпьютер использует китайскую архитектуру, и что он превзошел Tianhe-2 — один из самых быстрых суперкомпьютеров КНР, по таким возможностям, как вычислительная мощность процессора, работа в сети, хранилище и приложения.

Издание Asiafinancial напоминает, что Tianhe-2 был разработан в Национальном университете оборонных технологий (NUDT) и размещается в Национальном суперкомпьютерном центре в Гуанчжоу.

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Tianhe-2 возглавлял список 500 самых быстрых суперкомпьютеров в мире три года подряд. Затем его потеснили с этой позиции после того, правительство США поместило NUDT в черный список, после чего университет лишился доступа к процессорам Intel, используемых ранее в своих суперкомпьютерах.

Среди других известных китайских суперкомпьютерных систем — Sunway TaihuLight, разработанная Национальным суперкомпьютерным центром в Уси, которая заняла седьмое место в списке за июнь 2023 года, а Tianhe-2 — десятое.

Считается, что Китай обладает наибольшим количеством суперкомпьютеров. В конце 2017 года журнал Time сообщил, что в стране располагаются 202 из 500 самых быстрых машин в мире.

Ранее мы сообщали о том, что суперкомпьютер Frontier, работающий на базе процессоров AMD, занял первое место в рейтинге Top500, показав производительность 1,194 эксафлопс/с.