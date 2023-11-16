Cтремительно разгоняется: суперкомпьютер Aurora выполнит 2 квинтиллиона операций в секунду

Достигнув своей максимальной скорости, Aurora поспособствует большим научным прорывам в разных сферах: от медицины до инженерии.

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До конца следующего года в полноценном режиме с возможностью просчитывать 2 квинтиллиона операций за одну секунду заработает суперкомпьютер Aurora, который пока что функционирует в пол силы и занимает вторую строчку в рейтинге Top500 самых мощных суперкомпьютеров в мире, уступив лишь Frontier из Национальной лаборатории министерства энергетики США. О подробностях достройки чудо агрегата рассказывает портал Fast Company.

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Aurora — это экзафлопсная машина, создаваемая компаниями Intel и Hewlett-Packard для Аргоннского вычислительного центра в Иллинойсе и она может стать самым мощным компьютером в мире. Сейчас Aurora представляет собой конструкцию из 10 624 процессоров Intel и 31 874 графических процессоров Intel, работающих совместно, чтобы обеспечить производительность 585,34 Пфлопс/с при общей мощности 24,69 мегаватта. В будущем скорость увеличиться почти в четыре раза.

Когда суперкомпьютер достроят и включат на полную мощность он будет выполнять 2 миллиарда миллиардов (технически 2 квинтиллиона) операций за одну секунду. А такие высокие скорости могут привести к тому, что Aurora поможет ученым совершить научные прорывы в разных сферах: от медицины до инженерии. Aurora, когда станет полностью работоспособным, будет иметь на 70% больше памяти, чем Frontier, лидер последнего рейтинга Тop500, а значит принесет еще больше пользы людям.

Так будет выглядеть суперкомпьютер Aurora Фото: Intel

Как только Aurora заработает на полную мощность, она вполне может стать самым мощным искусственным интеллектом на планете, хотя бы на какое-то время. И ученые надеются использовать эту вычислительную мощь для всего: от повышения надежности прогнозов изменения климата, помощи в подготовке к возможным наводнениям или лесным пожарам, до картографирования связей в человеческом мозге — задача, которая из-за сложности заняла бы вечность. Причем картографирование связей в мозге с помощью Aurora все равно займет годы, но без него эта задача была бы вообще нереальной.

Однако прежде всего Aurora поможет разработать и произвести аккумуляторы, которые заряжаются быстрее и являются более мощными. Он также будет собирать данные массивного рентгеновского аппарата для поиска мелких дефектов в тех батареях, которые люди часто пропускают, что может привести к угрозе возгорания. Кстати, именно такие суперкомпьютеры помогли ученым разработать лекарства для борьбы с COVID-19.

Что интересно отметить в таких устройствах, как Aurora, так это то, как они подчеркивают, насколько быстрой была эволюция вычислений. Всего 30 лет назад вычислительная мощность суперкомпьютера была примерно на одном уровне с современными ноутбуками.

Суперкомпьютер Summit в Национальной лаборатории Ок-Ридж, который в 2020 году был самой быстрой машиной в мире, имел примерно такую ​​же вычислительную мощность, как 1 миллион ноутбуков. Сегодня Summit является всего лишь седьмым по мощности компьютером в мировом рейтинге.

Ранее Фокус сообщал, что появился квантовый компьютер, который в 180 млн раз быстрее любого суперкомпьютера. В отличие от других квантовых компьютеров, ему не требуется герметичность при экстремально низких температурах.