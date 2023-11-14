Frontier вдвое обогнал Aurora: в рейтинге мощнейших суперкомпьютеров появились новые лидеры

Aurora на базе чипов Intel пока не смогла подвинуть самую мощную систему с процессорами AMD, зато обогнала недавнего лидера Fugaku из Японии.

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Суперкомпьютер Frontier на базе процессоров AMD сохранил свое место на вершине списка с производительностью 1,194 эксафлопс/с согласно опубликованным данным организации Top500. Новый рейтинг по состоянию на ноябрь 2023 года появился на официальном сайте проекта.

Самое интересное, что Frontier, который размещается в Национальной лаборатории министерства энергетики США, обгоняет суперкомпьютер Aurora Аргоннской национальной лаборатории на базе процессора Intel почти вдове — его производительность составляет в 585,34 петафлопс/с.

Aurora впервые оказалась в списке и сразу же заняла второе место, опередив других мощных конкурентов: суперкомпьютер Eagle от Microsoft (561 петафлопс/с) и японский Fugaku (442 петафлопс/с) — долгое время именно он возглавлял список TOP500. Замыкает пятерку лучших суперкомпьютеров в мире финский LUMI, он также работает на процессорах AMD и в июньском рейтинге занимал третье место.

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Intel и Аргоннская национальная лаборатория в настоящее время все еще работают над тем, чтобы полностью предоставить суперкомпьютер Aurora для пользователей в режиме онлайн уже в 2024 году. Aurora представляла собой 10 624 процессора Intel и 31 874 графических процессора Intel, работающих совместно, чтобы обеспечить производительность 585,34 Пфлопс/с при общей мощности 24,69 мегаватта.

Пятерка лучших суперкомпьютеров в мире в 2023 году Фото: Скриншот

Что удивительно, но вдвое мощный Frontier от AMD потребляет при этом сравнительно скромные 22,70 МВт энергии. Поэтому Aurora не попала в Green500, список самых энергоэффективных суперкомпьютеров, а вот Frontier продолжает удерживать восьмое место в этом списке.

Суперкомпьютер Aurora на процессорах Intel Фото: Intel

Тем не менее ожидается, что Aurora в конечном итоге достигнет производительности до 2 эксафлопс/с, когда система суперкомпьютера будет полностью подключена к сети. По завершении строительства Auroroa будет иметь 21 248 процессоров Xeon Max и 63 744 графических процессоров серии Max Ponte Vecchio, распределенных по 166 стойкам и 10 624 вычислительным модулям, что сделает его крупнейшим известным случаем развертывания графических процессоров в мире. Система использует HPE Cray EX — вычислительные блейды Intel Exascale и сетевое соединение HPE Slingshot-11.

В свою очередь AMD находится в процессе внедрения суперкомпьютера El Capitan, который, по прогнозам, будет быстрее Aurora с производительностью Эфлопс/с+, в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса. Таким образом, постоянно откладывающаяся версия Aurora от Intel, возможно, никогда не займет позицию номер один в списке Top500 — гонка за следующий раунд заявок на участие в Top500 наверняка начнется в июне 2024 года.

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