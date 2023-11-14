Frontier удвічі обігнав Aurora: у рейтингу найпотужніших суперкомп'ютерів з'явилися нові лідери

Aurora на базі чипів Intel поки не змогла посунути найпотужнішу систему з процесорами AMD, зате обігнала недавнього лідера Fugaku з Японії.

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Суперкомп'ютер Frontier на базі процесорів AMD зберіг своє місце на вершині списку з продуктивністю 1,194 ексафлопс/с згідно з опублікованими даними організації Top500. Новий рейтинг станом на листопад 2023 року з'явився на офіційному сайті проєкту.

Найцікавіше, що Frontier, який розміщується в Національній лабораторії міністерства енергетики США, обганяє суперкомп'ютер Aurora Аргоннської національної лабораторії на базі процесора Intel майже вдвічі — його продуктивність становить 585,34 петафлопс/с.

Aurora вперше опинилася в списку й одразу ж посіла друге місце, випередивши інших потужних конкурентів: суперкомп'ютер Eagle від Microsoft (561 петафлопс/с) і японський Fugaku (442 петафлопс/с) — тривалий час саме він очолював список TOP500. Замикає п'ятірку найкращих суперкомп'ютерів у світі фінський LUMI, він також працює на процесорах AMD і в червневому рейтингу посідав третє місце.

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Intel і Аргоннська національна лабораторія наразі все ще працюють над тим, щоб повністю надати суперкомп'ютер Aurora для користувачів у режимі онлайн вже у 2024 році. Aurora являла собою 10 624 процесори Intel і 31 874 графічні процесори Intel, які працюють спільно, щоб забезпечити продуктивність 585,34 Пфлопс/с при загальній потужності 24,69 мегавата.

П'ятірка найкращих суперкомп'ютерів у світі у 2023 році Фото: Скриншот

Що дивно, але вдвічі потужніший Frontier від AMD споживає при цьому порівняно скромні 22,70 МВт енергії. Тому Aurora не потрапила до Green500, списку найенергоефективніших суперкомп'ютерів, а ось Frontier продовжує утримувати восьме місце в цьому списку.

Суперкомп'ютер Aurora на процесорах Intel Фото: Intel

Проте очікується, що Aurora в кінцевому підсумку досягне продуктивності до 2 ексафлопс/с, коли система суперкомп'ютера буде повністю підключена до мережі. Після завершення будівництва Auroroa матиме 21 248 процесорів Xeon Max і 63 744 графічних процесорів серії Max Ponte Vecchio, розподілених по 166 стійках і 10 624 обчислювальних модулях, що зробить його найбільшим відомим випадком розгортання графічних процесорів у світі. Система використовує HPE Cray EX — обчислювальні блейди Intel Exascale і мережеве з'єднання HPE Slingshot-11.

Зі свого боку AMD перебуває в процесі впровадження суперкомп'ютера El Capitan, який, за прогнозами, буде швидшим за Aurora з продуктивністю Ефлопс/с+, у Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса. Отже, версія Aurora від Intel, яку постійно відкладають, можливо, ніколи не посяде позицію номер один у списку Top500 — перегони за наступний раунд заявок на участь у Top500, напевно, розпочнуться в червні 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Англія створить суперкомп'ютер для ШІ на 5448 чипах Nvidia GH200. Споруда суперкомп'ютера Isambard-AI обійдеться бюджету Великої Британії в $273 мільйони, і його буде закінчено наступного року.