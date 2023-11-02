Англія створить суперкомп'ютер для ШІ на 5448 чипах Nvidia GH200: хоче наздогнати США і Китай

Споруда суперкомп'ютера Isambard-AI коштуватиме бюджету Великої Британії $273 мільйони, і він буде закінчений наступного року.

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Уряд Великої Британії на AI Safety Summit заявив, що інвестує $273 мільйони в суперкомп'ютер Isambard-AI зі штучним інтелектом, щоб стати лідером у цій галузі, прагнучи наздогнати США і Китай. Про це повідомляє The Register.

Свою назву суперкомп'ютер отримає на честь британського інженера XIX століття Ісамбарда Брюнеля, який розробив для британської імперії революційні методи будівництва мостів і кораблів. Уряд Великої Британії заявив, що Isambard-AI стане найдосконалішим комп'ютером у Великій Британії, і після завершення він буде "в 10 разів швидшим за нинішні найшвидші суперкомп'ютери в країні".

Суперкомп'ютер оснастять 5448 суперпроцесорами Nvidia GH200 Grace Hopper, потужними чіпами штучного інтелекту. Суперчип Nvidia Grace Hopper — це революційний прискорений процесор, від самого початку розроблений для великомасштабних додатків штучного інтелекту і високопродуктивних обчислень (HPC).

Цей суперчип забезпечить до 10 разів вищу продуктивність для застосунків, які обробляють терабайти даних, що дасть змогу вченим і дослідникам знаходити безпрецедентні розв'язання найскладніших проблем у світі.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг представляє процесор GH200 Grace Hopper Фото: Facebook

При цьому майбутній суперкомп'ютер Isambard-AI створюватимуть інженери Hewlett Packard Enterprise і його в майбутньому під'єднають до нещодавно анонсованого кембридзького суперкомп'ютера під назвою Dawn AI.

Цей комп'ютер, створений Dell і британською фірмою StackPC, буде оснащений більш ніж 1000 чипами Intel, що використовують водяне охолодження для зниження енергоспоживання. Очікується, що він почне працювати в найближчі два місяці.

Вчені з'єднають разом два суперкомп'ютери Dawn та Isambard-AI Фото: University of Cambridge

Уряд Великої Британії сподівається, що два об'єднаних суперкомп'ютери доб'ються прориву в термоядерній енергетиці, охороні здоров'я та моделюванні клімату. За заявою уряду, машини запустять влітку 2024 року, і вони допоможуть дослідникам аналізувати передові моделі штучного інтелекту для перевірки функцій безпеки та домогтися прориву в розробці ліків і чистої енергії.

Оголошення про створення суперкомп'ютера було зроблено під час саміту з безпеки ШІ у Великій Британії, де лідери кількох країн зустрічаються, щоб обговорити майбутнє ШІ та його потенційні ризики.

За словами Саймона Макінтош-Сміта з бристольського університету, щойно суперкомп'ютер буде запущено, Isambard-AI "стане однією з найпотужніших систем штучного інтелекту для відкритої науки у світі".

Раніше Фокус повідомляв, що вже створено найпотужніший суперкомп'ютер у світі. До його складу входить 85 тисяч процесорів.