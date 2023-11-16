Стрімко розганяється: суперкомп'ютер Aurora виконає 2 квінтильйони операцій на секунду

Досягнувши своєї максимальної швидкості, Aurora посприяє великим науковим проривам у різних сферах: від медицини до інженерії.

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До кінця наступного року в повноцінному режимі з можливістю прораховувати 2 квінтильйони операцій за одну секунду запрацює суперкомп'ютер Aurora, який поки що функціонує на повну силу і посідає другу сходинку в рейтингу Top500 найпотужніших суперкомп'ютерів у світі, поступившись лише Frontier з Національної лабораторії міністерства енергетики США. Про подробиці добудови диво-агрегату розповідає портал Fast Company.

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Aurora — це екзафлопсна машина, створювана компаніями Intel і Hewlett-Packard для Аргоннського обчислювального центру в Іллінойсі, і вона може стати найпотужнішим комп'ютером у світі. Зараз Aurora являє собою конструкцію з 10 624 процесорів Intel і 31 874 графічних процесорів Intel, які працюють спільно, щоб забезпечити продуктивність 585,34 Пфлопс/с при загальній потужності 24,69 мегавата. У майбутньому швидкість збільшитися майже в чотири рази.

Коли суперкомп'ютер добудують і увімкнуть на повну потужність він виконуватиме 2 мільярди мільярдів (технічно 2 квінтильйони) операцій за одну секунду. А такі високі швидкості можуть призвести до того, що Aurora допоможе вченим здійснити наукові прориви в різних сферах: від медицини до інженерії. Aurora, коли стане повністю працездатною, матиме на 70% більше пам'яті, ніж Frontier, лідер останнього рейтингу Тop500, а отже принесе ще більше користі людям.

Так виглядатиме суперкомп'ютер Aurora Фото: Intel

Щойно Aurora запрацює на повну потужність, вона цілком може стати найпотужнішим штучним інтелектом на планеті, хоча б на якийсь час. І вчені сподіваються використати цю обчислювальну потужність для всього: від підвищення надійності прогнозів зміни клімату, допомоги в підготовці до можливих повеней або лісових пожеж, до картографування зв'язків у людському мозку — завдання, що через складність зайняло б вічність. Причому картографування зв'язків у мозку за допомогою Aurora все одно займе роки, але без нього це завдання було б взагалі нереальним.

Однак насамперед Aurora допоможе розробити та виготовити акумулятори, які заряджаються швидше та є потужнішими. Він також збиратиме дані масивного рентгенівського апарата для пошуку дрібних дефектів у тих батареях, які люди часто пропускають, що може призвести до загрози загоряння. До речі, саме такі суперкомп'ютери допомогли вченим розробити ліки для боротьби з COVID-19.

Що цікаво відзначити в таких пристроях, як Aurora, так це те, як вони підкреслюють, наскільки швидкою була еволюція обчислень. Лише 30 років тому обчислювальна потужність суперкомп'ютера була приблизно на одному рівні з сучасними ноутбуками.

Суперкомп'ютер Summit у Національній лабораторії Ок-Рідж, який 2020 року був найшвидшою машиною у світі, мав приблизно таку саму обчислювальну потужність, як 1 мільйон ноутбуків. Сьогодні Summit є всього лише сьомим за потужністю комп'ютером у світовому рейтингу.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явився квантовий комп'ютер, який у 180 млн разів швидший за будь-який суперкомп'ютер. На відміну від інших квантових комп'ютерів, йому не потрібна герметичність за екстремально низьких температур.