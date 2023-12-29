Смартфоны будут работать гораздо дольше: Samsung добавит новую функцию для батарей
Смартфоны предстоящей линейки Galaxy S24, вероятно, будут оснащены опциями, которые сделают их более энергоэффективными.
Компания Samsung планирует добавить новую функцию, которая защитит аккумуляторы смартфонов линейки Galaxy S24, а также уже вышедших на рынок моделей Galaxy. Об этом пишет Forbes.
Новая функция "защита аккумулятора" будет располагать тремя опциями для продления срока службы батареи телефона. Подобная функция есть у iPhone 15, напоминает СМИ.
Первая опция получила условное название "базовая защита". Она не активирует зарядку, пока заряд не упадет хотя бы до 95%. Вторая опция — "режим адаптивной зарядки". Если вы поставили смартфона на зарядку на ночь, то она замедляет процесс, пока вы не проснетесь. Третья опция — "максимальная защита". Она полностью прекращает зарядку при 80% и не возобновляет работу, пока заряд не упадет ниже этого уровня.
Защита аккумуляторов Samsung является многоуровневой, поскольку зарядка и разрядка батареи с нуля до 100 % (так называемый цикл) ухудшает ее состояние быстрее, чем если постоянно подзаряжать ее.
Согласно утечке, новая функция Samsung является эксклюзивной для смартфонов с интерфейсом One UI 6.1, который, как ожидается, будет презентован вместе с Galaxy S24 в январе 2024 года. Активировать ее можно и в One UI 6, загрузив приложение Activity Launcher и выполнив поиск "batterypro". Однако в One UI 6 функция защиты батареи пока не работает должным образом, поэтому, возможно, эта настройка появится в следующем обновлении One UI.
Ранее мы сообщали о характеристиках смартфонов линейки Galaxy S24, которые появятся в следующем году. Известно, что некоторые модели будут оснащаться сразу двумя чипами.