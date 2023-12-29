Прошел испытание: ВС США впервые показали барражирующий боеприпас Altius 700 в небе (видео)

Беспилотник нового поколения предоставит армии важный потенциал для обнаружения и сообщения об угрозах, а также обеспечит точные целеуказания для огневых ударов.

Армия Соединенных Штатов Америки первое летное испытание беспилотного летательного аппарата Altius 700 с воздушным запуском. Об этом сообщает медиа The Defense Post.

Вертолет Black Hawk дважды продемонстрировал возможности беспилотника, подтвердив его характеристики на всех этапах эксплуатации, включая запуск, полет, посадку и восстановление. Полученные в ходе демонстрации данные помогут усовершенствовать конструкцию и порядок работы системы перед первым испытательным полетом полностью интегрированного прототипа в начале 2024 года.

В ходе испытаний будет продемонстрирована работа прототипа с полезной нагрузкой и системой полета, управляемой программным обеспечением прототипа Scalable Control Interface. После этого будут проведены дополнительные испытания, которые приведут к окончательной эксплуатационной демонстрации к концу 2024 финансового года и к быстрому принятию на вооружение прототипа ракеты-носителя, запланированному на 2025 год.

Вертолет Black Hawk дважды продемонстрировал возможности беспилотника, подтвердив его характеристики на всех этапах эксплуатации, включая запуск, полет, посадку и восстановление Фото: David Hylton

Беспилотная платформа предоставит армии критически важный потенциал, обеспечив передовое взаимодействие между экипажными и не экипажными системами для обнаружения, идентификации, определения местоположения и сообщения об угрозах в условиях противостояния.

Трансформационные возможности Altius 700 обеспечивают командирам корпусов, дивизий и объединенных командований эффективное и своевременное целеуказание, позволяя вести огонь и наносить удары в нужное время и в нужном месте.

Что известно о беспилотнике Altius 700

Платформа несет на 300 процентов больше полезной нагрузки, чем ее предшественник Altius 600, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, борьбу с беспилотниками, радиоэлектронную борьбу, боеприпасы и сигнальную разведку. Продолжительность полета составляет до пяти часов, что на один час больше, чем у модели 600.

Ее производитель — Andruil — одна из пяти компаний, поставляющих конкретные элементы для программы пусковых установок армии США, в которую также входят система управления Collins Aerospace, модульные полезные нагрузки от Technology Service и Northrop Grumman Information Systems, а также системный интегратор Aurora Flight Sciences.

Беспилотная платформа несет на 300 процентов больше полезной нагрузки, чем ее предшественник Altius 600 Фото: David Hylton

Напомним, в июне стало известно, что военные хотят модифицировать дрон-камикадзе Coyote Block 3. Барражирующий боеприпас собираются сделать многоразовым и использовать для разведки.

Ранее мы также писали, что военные США попросили разработать систему для управления роями дронов, которые смогут пробить оборону и проникнуть на территорию противника. Для этого БПЛА должны быть автономными и работать даже в условиях радиоэлектронной борьбы, то есть без связи с оператором.