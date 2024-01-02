Чипов больше не будет: Нидерланды прекращают экспорт специального оборудования в Китай

Компании ASML, производящей литографические сканеры, запретили поставлять свою новейшую продукцию китайским фирмам.

Нидерланды наложили ограничения на экспорт оборудования компании ASML в Китай, благодаря чему Поднебесная будет лишена доступа к передовым технологиям для производства полупроводников. Подробности передает Gizmochina.

Благодаря литографическим сканерам ASML, чипы можно сделать меньше, быстрее и эффективнее, что крайне важно для работы любой электроники — от бытовой и до военной. КНР хотят лишить такой возможности и тем самым замедлить развитие ее технологического сектора.

Как считает СМИ, решение Нидерландов стоит считать ответом на растущую обеспокоенность по поводу технологического суверенитета и безопасности, поскольку различные государства хотят контролировать и защищать свои технологии. Это является причиной для ограничения поставок "критически важных технологий" через границы.

"Для Китая это станет серьезным препятствием на пути к лидерству в секторе высоких технологий. Страна вкладывает значительные средства в развитие своей полупроводниковой промышленности, но доступ к оборудованию ASML имеет решающее значение для выхода на передовые позиции в производстве процессоров. Такое развитие событий может замедлить прогресс Китая и повлиять на его технологические компании", — подчеркивают авторы материала.

С другой стороны, предполагает медиа, поступок Нидерландов в отношении Китая может сигнализировать о переходе к развитию региональных или национальных стратегий, касающихся технологического сектора. Компании и страны могут ускорить разработку отечественных технологий и усилить безопасность собственных цепочек поставок, что может привести к большему количеству инноваций, но также — к потенциальной фрагментации отрасли.

Ранее мы писали о том, что Китай активно разрабатывает процессоры, благодаря оборудованию, купленному у ASML. Благодаря этим литографическим сканерам, КНР может делать собственные чипы по 28-нм техпроцессу, несмотря на санкции США.