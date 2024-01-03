"Разобьет танк США одним выстрелом": Китай хвастает новым энергетическим оружием

Всего 7 кВт-ч электроэнергии хватит, чтобы сломать уязвимые места американской бронетехники, хотя внешне она будет выглядеть целой, уверяют китайские физики.

Группа ученых под руководством Хуан Цзе из Института сверхскоростной аэродинамики Китайского центра аэродинамических исследований и разработок провела испытания оружия кинетической энергии нового типа. Согласно их заявлению, оно смогло поразить военную бронетехнику США, передает SCMP.

Китайские военно-морские ученые недавно заявили, что установили пушку с электромагнитной катушкой на наземную колесную платформу и провели огневые испытания. Эта катушка-пушка способна мгновенно ускорять тяжелые сферы до невероятных скоростей, используя кинетическую энергию. Хотя устройство весьма примитивно, некоторые военные эксперты считают, что она способна изменить правила игры на поле боя, заменив порох электричеством.

По словам исследователей, при помощи подобного энергетического оружия танк американского производства можно уничтожить одним выстрелом. В ходе экспериментов, они обнаружили, что твердая сфера весом 20 кг, летящая к цели со скоростью, примерно в 4 раза превышающей скорость звука, может нанести непоправимый вред бронетехнике, изготовленной по военным стандартам США, хотя внешне она может казаться целой.

"Кинетическая энергия, переносимая таким снарядом, составит около 25 МДж. Эта величина может показаться впечатляющей, однако если преобразовать ее в электрическую энергию, она составит менее 7 кВт-ч, что едва ли больше, чем энергия, которую тратят на приготовление двух рождественских индеек", — говорится в материале.

Это кажется невероятным, что столь малое количество энергии может вывести из строя современный танк массой около 40-60 т. Но ученые утверждают, что от воздействия кинетической энергии, болты, соединяющие оборудование с внутренней стенкой кабины, могут сломаться. Даже если экипаж выживет после удара, он не сможет вернуть танк в нормальное боевое состояние.

Команда Хуан Цзе считает, что ущерб, наносимый кинетическими снарядами, нельзя сравнивать с ущербом, наносимым обычными бронебойными снарядами потому, что бронебойные снаряды можно испытать, используя кусок брони, а вот при тестах кинетического снаряда понадобится танк целиком. Дело в том, что ударная волна, возникающая в результате попадания снаряда, проходит через весь корпус машины сложнейшим образом, вызывая концентрацию напряжения в слабых местах, таких как крепления, и приводя к деформации или даже разрушению.

"Захват консоли стабилизатора танковой пушки может расшататься, электропроводка консоли может вылететь полностью, все соединения между компьютером управления огнем и башней разорвутся, что приведет к потере огневой мощи", — говорят исследователи.

Издание отмечает, что передняя часть танка является самой прочной, а потому она буквально принимает огонь на себя при атаке противником. Но кинетический снаряд, попавший в нее, разрушит танк изнутри и нанесет катастрофический ущерб его огневой мощи. Кроме того, значительный ущерб получит экипаж.

Ранее мы писали о том, что военные США тратят более $1 млрд в год на энергетическое оружие. Деньги идут на лазерные и микроволновые системы, которые пока что находятся в процессе разработки или в качестве прототипов.

Также сообщали, что Китай заявил о лидерстве над Японией и США в создании рельсотрона. В НОАК утверждают, что новая электромагнитная пушка способна выстреливать снаряд весом 124 кг со скоростью 700 км/ч менее чем за 0,05 с.