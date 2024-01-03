Обнаруживает БПЛА и баллистику: "Атеш" нашел радиолокационную станцию россиян "Небо-М" в Крыму

По информации партизан, вероятно, это мобильный комплекс, который специализируется на выявлении малоразмерных и малозаметных целей.

Украинское подполье обнаружило радиолокационную станцию Российской Федерации в Севастополе, что во временно оккупированном Крыму. Об этом в среду, 3 января, сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

Агент партизан нашел радиолокационный комплекс оккупантов в Гагаринском районе Севастополя. По его информации, вероятно, это мобильная радиолокационная станция обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах 55Ж6М "Небо-М".

"Что характерно, именно этот комплекс специализируется на выявлении малоразмерных и малозаметных целей", — говорится в сообщении.

Партизаны обнаружили радиолокационный комплекс россиян в Крыму

Как отмечают представители подполья, российские оккупанты принимают активные меры для обеспечения безопасности своих военных и техники от беспилотников.

Всю информацию партизаны передали Силам обороны Украины.

Основные тактико-технические характеристики РЛС "Небо-М":

Диапазон волн: м, см, дм;

Зона обнаружения: по дальности, км: 600; по углу места, град: 70; по высоте, км: 600;

Количество сопровождаемых трасс: 200;

Время развертывания, мин: 15;

Средняя наработка на отказ, ч: 1000.

Напомним, 3 января в движении "Атеш" сообщили, что украинское подполье разведало вооружение воинской части в городе Ногинск, что в Московской области.

Кроме того, 2 января партизаны передали Силам обороны Украины координаты систем ПВО, расположенных вблизи Крымского моста.

Также 2 января украинское подполье обнаружило военную технику Вооруженных сил Российской Федерации на железнодорожной станции во временно оккупированном Октябрьском в Крыму.