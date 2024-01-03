Обнаруживает БПЛА и баллистику: "Атеш" нашел радиолокационную станцию россиян "Небо-М" в Крыму
По информации партизан, вероятно, это мобильный комплекс, который специализируется на выявлении малоразмерных и малозаметных целей.
Украинское подполье обнаружило радиолокационную станцию Российской Федерации в Севастополе, что во временно оккупированном Крыму. Об этом в среду, 3 января, сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.
Агент партизан нашел радиолокационный комплекс оккупантов в Гагаринском районе Севастополя. По его информации, вероятно, это мобильная радиолокационная станция обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах 55Ж6М "Небо-М".
"Что характерно, именно этот комплекс специализируется на выявлении малоразмерных и малозаметных целей", — говорится в сообщении.
Как отмечают представители подполья, российские оккупанты принимают активные меры для обеспечения безопасности своих военных и техники от беспилотников.
Всю информацию партизаны передали Силам обороны Украины.
Основные тактико-технические характеристики РЛС "Небо-М":
- Диапазон волн: м, см, дм;
- Зона обнаружения: по дальности, км: 600; по углу места, град: 70; по высоте, км: 600;
- Количество сопровождаемых трасс: 200;
- Время развертывания, мин: 15;
- Средняя наработка на отказ, ч: 1000.
Напомним, 3 января в движении "Атеш" сообщили, что украинское подполье разведало вооружение воинской части в городе Ногинск, что в Московской области.
Кроме того, 2 января партизаны передали Силам обороны Украины координаты систем ПВО, расположенных вблизи Крымского моста.
Также 2 января украинское подполье обнаружило военную технику Вооруженных сил Российской Федерации на железнодорожной станции во временно оккупированном Октябрьском в Крыму.