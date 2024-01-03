"Только начало": "Атеш" и украинские хакеры взломали базу данных с военными РФ (фото)

Кибер-команда подполья вместе с "Ukrainian Hacker Group" раздобыли десятки гигабайтов информации о государственных контрактах и личные данные покупателей, среди которых есть российские военные, и узнали их точные адреса проживания.

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" совместно с "Ukrainian Hacker Group" (UHG) взломали базу данных с информацией о военных Российской Федерации. Об этом в среду, 3 января, сообщили координаторы подполья в Telegram.

Партизаны и хакеры получили данные о компании, которая пользуется спросом среди российских офицеров и генералов Вооруженных сил России, росгвардии и чиновников.

В заметке отмечают, что кибер-команда подполья вместе с лучшими хакерами UHG успешно взломали сайт компании "pm.ru".

Они раздобыли десятки гигабайтов информации о государственных контрактах и личные данные покупателей, среди которых есть российские военные и узнали их точные адреса проживания.

"Эта акция — только начало! Демонстрация наших возможностей и официально объявление о начале сотрудничества с "Ukrainian Hacker Group". Далее нас ждут еще более масштабные действия", — отмечают в "Атеш".

Напомним, 20 декабря СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщали, что украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру крупнейшей российской частной компании по водоснабжению "Росводоканал". По словам источника, это "месть за атаку на Киевстар".

Также 20 декабря стало известно, что в Российской Федерации произошли сбои в работе сервиса для управления бизнесом "Битрикс 24", в результате чего была остановлена работа российских бизнес-гигантов. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, к этому причастны украинские ИТ-специалисты.