Такого нет больше нигде в мире: как Украина "наступает на пятки" России в сфере РЭБ (видео)

Украинским инженерам нужно всего несколько дней, чтобы получить новый образец оружия, которое использует противник, и разработать стратегию противодействия. Скорость обновления прошивок и программного обеспечения в Украине превышает мировые стандарты.

За последние полтора года ведения активной фазы войны Украина смогла достичь паритета с Россией в сфере применения систем радиоэлектронной борьбы. А в некоторых моментах даже опередила противника, создавая кастомные прошивки дронов, работая на новых частотах, распространяя РЭБы от объектов критической инфраструктуры до создания целой сети противодронных технологий по линии фронта, сказал Валерий Яковенко соучредитель DroneUA в интервью для ютуб-канала "Ми — Україна".

Эксперт отметил, что мы должны признать сложный факт того, что наш противник — Россия — имела определенное лидерство в области технологий РЭБ, когда началось полномасштабное вторжение. Поэтому Украине даже сейчас нужно внимательно относиться к тем технологиям, которые использует враг, потому что против этого необходимо будет бороться.

"Дроны — так же, как их использует Украина против техники и живой силы противника — враг пытается использовать против нас. Сверх важно развивать технологии РЭБ и делать это быстрее, чем делает противник", — подчеркнул Валерий Яковенко.

По его словам, одним из тех факторов, который стоит на стороне украинцев, является скорость обмена опытом между линией фронта и инженерами, работающими над созданием нового оборудования. Украинцам нужно всего несколько дней для того, чтобы новый образец оружия, которое использует противник, появился в руках инженеров, чтобы они могли понять, каким образом могут противодействовать тому или иному техническому решению.

"И прошивка или даже новое аппаратное обеспечение уже на следующей неделе может появиться на украинской стороне. Нигде в мире такой скорости нет. Те скорости обновления прошивок, версий программного обеспечения, имеющиеся у украинцев сейчас, они фактически в десятки раз превышают те параметры скорости, которые можем увидеть в мире", — сказал в интервью соучредитель DroneUA.

Валерий Яковенко отметил, что российские военные довольно быстро подстраиваются и пытаются защищать свою технику от украинских беспилотников. Поэтому нашим инженерам всегда нужно быть на несколько шагов вперед.

"Появление такого технологического типа защиты, как помехи, которые устанавливаются на бронетехнику, они не дают стопроцентного эффекта защищенности. Они снижают процент возможного эффективного попадания. Но Украина преодолевает эти вызовы, модифицируя свои дроны, чтобы они были нечувствительны к такому типу помех. Но это вопрос времени — когда противник научится работать с новейшим нашим вооружением. Это постоянная гонка", — отметил эксперт.

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Напомним, в декабре 2023 мы писали о том, что FPV-дрон поразил российский танк с двойной защитой. Российские военные попытались защитить бронетехнику "гражданским" средством РЭБ и "мангалом", но это не стало помехой для оператора дрона-камикадзе.

А несколько ранее мы писали о том, почему система РП-377 не спасла технику РФ от дронов. ВС РФ ставят комплексы на танки Т-80БВМ и БТР, но украинские БПЛА все равно их подрывают.